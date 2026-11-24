La Navidad comenzó a hacerse presente en la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza. A través de sus redes sociales, la joven compartió una fotografía de la decoración que eligieron para recibir las fiestas, con una propuesta en la que predominan las luces cálidas, los detalles clásicos y una estética moderna. El árbol navideño se convirtió en el gran protagonista del ambiente y concentró buena parte de los elementos decorativos.

Giuliano Simeone e Irene Ariza

"Mi época favorita del año llegó a casa", escribió la licenciada en Administración y Dirección de Empresas junto a la imagen, en la que dejó ver algunos rincones del living ambientados para esta época. La publicación permitió conocer tanto los adornos que eligieron para el árbol como otros detalles del espacio, que combina tonos neutros, materiales cálidos y algunos toques de color propios de las celebraciones de fin de año.

El imponente árbol de Navidad de Giuliano Simeone e Irene Ariza

En el centro del living de Giuliano Simeone e Irene Ariza destaca un árbol de Navidad de gran altura, decorado con una combinación de luces cálidas que iluminan sus ramas y generan una atmósfera acogedora. Entre los adornos se distinguen esferas doradas, plateadas, blancas y rojizas, una selección de colores que aporta variedad sin perder la armonía visual. En la punta, una estrella dorada completa la composición y refuerza el estilo tradicional de la propuesta.

El imponente árbol de Navidad de Giuliano Simeone e Irene Ariza

Debajo del árbol, varios regalos envueltos en papeles estampados y diseños navideños se distribuyen alrededor de la base. A un costado también se encuentra una flor de Pascua de hojas rojas, colocada en una maceta del mismo tono, que suma otro de los símbolos característicos de esta celebración. El resto del ambiente mantiene una estética moderna y minimalista, con paredes claras, un revestimiento de listones verticales que aporta textura, grandes divisiones de vidrio con marcos negros y una alfombra beige que unifica el espacio.

Irene Ariza disfrutó de un fin de semana en Londres en la previa de Navidad

La ambientación navideña también estuvo presente durante una reciente escapada de Irene Ariza a Londres. La joven compartió distintas postales de su recorrido por la capital británica, donde eligió un look de invierno compuesto por un abrigo de piel sintética marrón oscuro, pantalones negros y un pequeño bolso acolchado.

Irene Ariza disfrutó de un fin de semana en Londres en la previa de Navidad

Entre las imágenes también mostró una vitrina repleta de croissants y productos de pastelería. Durante la noche, retrató las calles iluminadas con grandes figuras luminosas suspendidas sobre las avenidas, entre ellas una estructura con forma de corazón y alas, mientras los tradicionales autobuses rojos de dos pisos circulaban entre las luces festivas. Así, entre los preparativos en casa y los paseos por Londres, Irene Ariza y Giuliano Simeone comenzaron a prepararse para una de las épocas favoritas del año.