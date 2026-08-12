Giuliano Simeone e Irene Ariza, enamorados en Cerdeña: las fotos de sus vacaciones

Después de haber vivido su primera Copa del Mundo y haber tenido minutos durante la final, Giuliano Simeone (23) se regaló unos días de verano europeo junto a su novia española, Irene Ariza (24).

Giuliano Simeone y sus vacaciones en Cerdeña junto a su novia antes de volver al Atlético de Madrid

El volante del Atlético de Madrid disfrutó con su pareja de soñadas jornadas de playa y relajación en Cerdeña, aunque los genes de su padre lo traicionaron y también le dedicó algunos minutos al gimnasio, alternando jornadas de ocio en Costa Esmeralda y en las Islas de la Maddalena con ejercicios con mancuernas en el gym. “Pilas recargadas”, fue la definición que le dio a sus vacaciones en las redes.

Giuliano Simeone e Irene Ariza, a puro relax en Italia

Más aún, el hijo de Diego Simeone (56) sorprendió a todos acortando su veraneo y regresando a las prácticas del Atlético de Madrid seis días antes de la fecha prevista.

Porque todo estaba pautado para que Giuliano se incorporara a la pretemporada este lunes 10, y sin embargo se lo vio llegar listo para empezar a entrenarse el martes 4 de agosto. Una actitud que delata su ADN y que refleja las expectativas con las que encara una nueva temporada en el club rojiblanco.

Así fueron las vacaciones de Giuliano Simeone e Irene Ariza

En pareja desde que ambos eran dos adolescentes de 17 años, Giuliano e Irene conviven en Madrid, donde ella acompaña al futbolista y reparte su tiempo entre ser influencer y su carrera de Administración de Empresas.

Soporte emocional de su novio, no duda en acompañarlo a grandes desafíos como el reciente Mundial, donde permaneció en los Estados Unidos haciéndole el aguante y alentando a Giuliano. “Mi novia Irene me ayuda un montón”, declaró el ‘Cholito’ más de una vez.