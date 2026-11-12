Lejos del fútbol, el nuevo negocio de Giuliano Simeone y sus hermanos, Gianluca y Giovanni

Giuliano Simeone sumó un nuevo proyecto junto a sus hermanos, Gianluca y Giovanni. Esta vez vinculado a una actividad que forma parte de sus intereses fuera del fútbol que los vio crecer. Los tres hermanos decidieron involucrarse en una propuesta que combina artículos especializados, piezas de colección y una temática que reúne seguidores en distintos países, ampliando así sus horizontes más allá de sus compromisos habituales.

El nuevo negocio de Giuliano Simeone junto a sus hermanos, Gianluca y Giovanni

Mientras continúa desarrollando su carrera como futbolista, Giuliano Simeone empezó un nuevo negocio junto a sus dos hermanos, Gianluca y Giovanni. Los hijos de Diego “Cholo” Simeone decidieron dar un paso más allá de las canchas para involucrarse en un proyecto que refleja uno de sus intereses personales. Esta propuesta está orientada a un mercado que suma cada vez más seguidores en diferentes partes del mundo.

El Cholo Simeone y sus hijos, Giovanni, Gianluca, Giuliano

El emprendimiento fue presentado en redes sociales bajo el nombre Game Bros Collection, una iniciativa que reúne a los tres hijos de Carolina Baldini alrededor del universo del coleccionismo. A través de este proyecto buscan acercar productos y piezas especialmente valoradas por fanáticos y coleccionistas, en un sector que en los últimos años experimentó un notable crecimiento por los artículos exclusivos y de edición limitada.

Aunque los Giuliano Simeone y sus hermanos son reconocidos por su vínculo con el fútbol, la nueva propuesta está enfocada principalmente en la comercialización de cartas coleccionables y productos relacionados con franquicias de alcance internacional. Dentro de la oferta ocupan un lugar destacado los artículos asociados a Pokémon, una de las marcas más importantes del sector, cuyos productos son buscados tanto por aficionados como coleccionistas.

La iniciativa también incorpora productos vinculados a otras comunidades de seguidores, entre ellas One Piece, una de las series japonesas de mayor expansión global. De esta manera, la marca apunta a reunir distintas líneas de coleccionismo bajo una misma plataforma, ofreciendo alternativas. Entre las publicaciones que realizaron, destacaron la llegada de distintas cajas de cartas especiales para un proyecto que empieza a ganarse su lugar.

Cartas deportivas y artículos exclusivos: El proyecto que siguen Giuliano Simeone y sus hermanos

Además de los productos relacionados con el entretenimiento y la cultura pop, Game Bros Collection, la propuesta de Giuliano Simeone y sus hermanos incluye una categoría dedicada al deporte. En este segmento aparecen cartas temáticas y piezas vinculadas a distintas competencias, desde Champions hasta el torneo del fútbol español. Esta decisión los mantiene conectados directamente con su pasión por el deporte en el que iniciaron.

Las cartas de Game Bros

La incorporación de este tipo de artículos permite ampliar el alcance del emprendimiento y acercarse a un público que sigue de cerca el mercado de las tarjetas deportivas. Se trata de un rubro que combina la pasión por los deportistas con el interés por conservar, intercambiar o adquirir piezas especiales. La propuesta busca concentrar en un mismo espacio diferentes opciones para quienes ya forman parte del mundo del coleccionismo y también para quienes desean iniciarse en esta actividad.

Entre otros de los detalles que decidieron sumar al nuevo emprendimiento de Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone, aparecen los directos. A pesar de que aún no hicieron mención sobre lo que mostrarán, esta dinámica viene creciendo entre distintos futbolistas, quienes muestran a sus seguidores algunos de los productos exclusivos que tienen en sus colecciones. Uno de ellos es Nicolás Tagliafico, quien en sus redes sociales comparte detalles de sus cartas de Pokémon y de futbol.

Carolina Baldini, y sus hijos Giuliano, Gianluca y Giovanni Simeone

Giuliano Simeone encontró espacio para desarrollar un proyecto junto a sus hermanos, Gianluca y Giovanni Simeone, una iniciativa que los reúne fuera del fútbol. A través de esta propuesta orientada al coleccionismo, los hijos del Cholo Simeone sumaron una nueva faceta vinculada a la comercialización de artículos especializados, combinando intereses personales con una actividad dirigida a un público cada vez más amplio.

VDV