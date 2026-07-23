Irene Ariza y Giuliano Simeone disfrutan de sus vacaciones en Cerdeña: las mejores fotos

Luego de un intenso mes de competencia con la Selección argentina en el Mundial 2026, Giuliano Simeone hizo una pausa en su agenda para disfrutar del verano europeo. El delantero del Atlético de Madrid viajó junto a su novia, Irene Ariza, a Cerdeña, uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo, donde ambos aprovecharon para relajarse entre playas de aguas cristalinas y paisajes naturales.

Giuiliano Simeone e Irene Ariza

Aunque Irene Ariza y Giuliano Simeone suelen mantener un perfil bajo, en esta oportunidad decidieron abrir una ventana a su intimidad al compartir algunas imágenes de sus vacaciones. Las postales reflejan el clima de tranquilidad que viven lejos de los compromisos profesionales y muestran algunos de los momentos más especiales de su estadía en la isla italiana.

El descanso de Irene Ariza y Giuliano Simeone

Las fotografías de la pareja dejan ver la belleza natural de Cerdeña, con sus aguas turquesas, formaciones rocosas y el característico paisaje mediterráneo que enmarca la escapada de la pareja. Irene Ariza se mostró disfrutando de la calma del lugar con un look de playa en tonos oscuros, mientras contemplaba el mar desde una de las rocas que sobresalen sobre la costa.

En otra de las imágenes, ambos aparecen abrazados dentro del agua mientras sonríen a cámara. La selfie de Irene Ariza y Giuliano Simeone capturó uno de los momentos más espontáneos del viaje y reflejó la complicidad que comparten, en un escenario donde el mar y el cielo despejado fueron los grandes protagonistas.

El romance y desconexión de Irene Ariza y Giuliano Simeone tras el Mundial

Además de los paisajes, las publicaciones también dejaron ver a Giuliano Simeone disfrutando de la tranquilidad de la playa, dejando atrás, por unos días, la intensidad de la competencia deportiva. Las vacaciones llegaron después de varias semanas dedicadas por completo a la Selección argentina durante la Copa del Mundo.

Giuiliano Simeone

Con esta escapada a Cerdeña, Irene Ariza y Giuliano Simeone aprovecharon el verano europeo para compartir tiempo juntos y recargar energías antes del regreso a sus compromisos. Entre playas de aguas transparentes, rincones mediterráneos y momentos de relax, la pareja dejó en evidencia el gran presente personal que atraviesa.