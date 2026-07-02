La nueva vida de India, la hija de Facundo Arana que se fue de la Argentina y se instaló en Europa

India, la hija de Facundo Arana, decidió emprender un nuevo camino lejos de la Argentina. Con apenas 18 años, eligió instalarse en Europa para comenzar una etapa marcada por la independencia y el descubrimiento de nuevas experiencias. Su elección refleja un momento de crecimiento personal en el que cada paso abre oportunidades en un entorno diferente, donde la rutina diaria se transforma en aprendizaje constante.

India, la hija de Facundo Arana y María Susini, inició una nueva vida en Europa

India, la hija de Facundo Arana y María Susini, vive un presente que la encuentra instalada en Bélgica. Con 18 años, dejó la Argentina para comenzar una etapa en Europa, donde organiza su rutina entre nuevas actividades y experiencias cotidianas. En este escenario, cada jornada se convierte en parte de un proceso que marca el inicio de una etapa distinta en su vida. Sus días transcurren entre paseos urbanos, trabajo y momentos de calma que reflejan la diversidad de este momento en su vida.

India Arana en Bélgica

Tras terminar el colegio, la hija de los actores eligió emprender esta aventura con entusiasmo y convicción, buscando abrirse camino en un nuevo escenario. Su elección refleja un momento de crecimiento personal en el que cada paso abre oportunidades en un entorno diferente, donde la rutina diaria se transforma en aprendizaje. Este presente la encuentra construyendo una vida propia, con la serenidad de saber que cuenta con el respaldo de su familia.

La reacción de Facundo Arana y María Susini frente a la decisión de India fue de apoyo absoluto. Lejos de frenar sus ganas de explorar, ambos entendieron que se trataba de un momento clave en la vida de su hija. “Cuando un hijo te dice que se va, lo primero es mirarse con la madre y comprender que es la aventura de su vida”, relató el actor, dejando en claro que tanto él como la actriz confían en la madurez y en la capacidad de la joven para enfrentar los desafíos que implica vivir en otro país.

India Arana en Bélgica

Según reveló el actor, su hija de 18 años se instaló en Bélgica, donde encontró un entorno que le permite desarrollarse y crecer. Allí organiza su rutina entre trabajo y nuevas actividades, siempre con la tranquilidad de saber que sus padres la respaldan en cada paso. En este contexto, el intérprete describió este presente como una etapa en la que su hija “aprende a leer el mar y a surfear sus propias olas”, una metáfora que refleja la confianza con la que acompaña su proceso.

Las increíbles fotos de India, la hija de Facundo Arana y María Susini, disfrutando de su nueva vida en Bélgica

India Arana, la hija de Facundo Arana y María Susini, disfruta de una etapa europea marcada por recorridos y experiencias en distintas ciudades de Bélgica. En Lovaina, se la pudo ver caminando por calles adoquinadas y descubriendo rincones históricos. A través de sus redes sociales, la joven de 18 años comparte con sus seguidores cómo alterna sus días entre paseos por el casco antiguo y momentos de descanso en un entorno que combina tradición y cultura.

India Arana en Bélgica

Además de sus recorridos urbanos, la hija de los actores se acercó a la naturaleza, una faceta que forma parte de su vida cotidiana. Durante su estadía compartió instantes en el campo, rodeada de verde y en contacto con animales, lo que refleja la importancia que tiene para ella el aire libre. Estos momentos contrastan con la intensidad de la ciudad y le permiten disfrutar de jornadas tranquilas con actividades al aire libre.

Su estilo también llamó la atención durante esta etapa en Bélgica. Con looks urbanos y prácticos, India Arana se mostró con combinaciones modernas que acompañan sus caminatas y paseos. Chaquetas de cuero, jeans y accesorios simples forman parte de sus elecciones, logrando un equilibrio entre comodidad y funcionalidad. En ciudades como Lovaina y Brujas, cada salida se convierte en una oportunidad para sumar nuevas experiencias y registrar instantes de su vida europea.

India Arana en Bélgica

India, la hija de Facundo Arana, vive un presente marcado por nuevas experiencias en Bélgica. A los 18 años, dejó la Argentina para instalarse en Europa y comenzar una etapa distinta en su vida. Sus días transcurren entre recorridos urbanos y momentos de calma al aire libre, reflejando la diversidad de escenarios que forman parte de su rutina. En este camino, cada paso suma capítulos a su día a día, con la compañía de paisajes y ciudades icónicas.

VDV