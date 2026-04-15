India, la hija de Facundo Arana y María Susini, mostró cómo es su vida: de sus cerditas mascotas al amor por su auto y las compras

La familia construida por Facundo Arana y María Susini se encuentran en el ojo mediático, debido a la sorpresiva separación de la pareja. Sin embargo, ninguno de los menores busca mostrarse frente a las cámaras respecto a este tema íntimo que están viviendo. Es así como India Arana sorprendió a sus seguidores de TikTok, al detallar un poco de lo que es su vida, lejos del trabajo y las noticias de sus padres. En una compilación de fotos, hizo una "presentación pública" de ella misma, destacando sus intereses y dejando que ellos conozcan un poco más de su intimidad.

La vida de India Arana

La vida lejos de la mediatización de India, la hija de Facundo Arana y María Susini

India Arana es la mayor de los hijos de Facundo Arana y María Susini. Con casi 18 años, acompañó a sus padres en los mejores y peores momentos de la pareja, mientras comenzaba a hacerse su propio nombre en las redes sociales y el mundo de la equitación. En su cuenta de Instagram, maneja una comunidad de más de 5 mil seguidores, mientras que en TikTok supera los 20 mil. Pero, en las últimas horas, decidió que era el momento de que los usuarios conocieran un poco más de ella que lo que ven en algunas postales y noticias mediáticas. Es por eso que llevó a cabo un trend, donde compartió su intimidad, sus gustos y cómo es su vida privada.

La vida de India Arana

Claramente, como uno de los aspectos claves de su vida está el cuidado personal y su familia. Ella encuentra los momentos para preparase los mejores platillos gourmet, que la llenan de energía para realizar una fuerte carrera dentro de la equitación. Sin embargo, sus talentos culinarios no solo se quedan en la comida, sino también en preparar una mesa de lujo que comparte con sus seres queridos, y para demostrarles a ellos la belleza de pasar el tiempo juntos. Así mismo, encuentra la paz y tranquilidad, al igual que una explosión artística sobre su personalidad, rodeada de las personas de su confianza.

La vida de India Arana

La vida de India Arana

India Arana se caracteriza por acompañar a su mamá en su trabajo de modelaje, y así expandió una personalidad de lujo y fashionismo que la lleva en todos lados. Su amor por las flores y las postales elegantes se fusionan con su pasión por la moda, el mocha mousse como color clave y los días de shopping para encontrar sus looks favoritos. Ella mantiene una fuerte personalidad independiente, que la muestra en sus largos viajes en auto, donde se permite ir a los lugares que prefiera.

La vida de India Arana

La vida de India Arana

Los deportes y los animales: una pasión que se conecta

Si bien India Arana mostró muchos aspectos de su vida que la identifican, existe uno que se vuelve su pasión y batería de ilusión: la equitación. Con duros entrenamientos y su yegua de confianza, ella mantiene una estricta rutina que fusiona su amor por los animales y el deporte. Así mismo, se conecta en todo momento con la naturaleza, gracias a sus mascotas, que van desde tiernos cerditos, hasta su caballo y un gatito que camina por todo su hogar.

La vida de India Arana

La vida de India Arana

En medio de los escándalos y rumores alrededor de la separación de sus padres, India Arana decidió alejarse de ellos y su fama, para dejarse conocer por sus seguidores que la acompañan en sus redes sociales. La joven, además de la equitación, mostró tener una gran pasión por la moda, sus momentos íntimos y sus mascotas que están en su día a día. El compilado de fotos recibió diversos comentarios de los usuarios, que no dudaron en enamorarse aún más de la personalidad de la hija de Facundo Arana y María Susini.

A.E