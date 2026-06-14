Las vacaciones de India, la hija de Facundo Arana y María Susini, en Lovaina: día de campo, recorridos históricos y looks urbanos

El verano europeo siempre nos regala postales increíbles, y esta vez la protagonista es India Arana, la hija de Facundo Arana y María Susini, quien a traves de las redes sociales revela las mejores fotos de su presente en Lovaina, Bélgica. Tras la reciente reconciliación de sus padres, la modelo aprovecha para disfrutar al máximo de sus días, alternando entre el aire puro del campo y el movimiento increíble de una ciudad que parece detenida en el tiempo.

India Arana Tagle



Las mejores fotos de las vacaciones de India Arana en Lovaina

Lejos de la exposición mediática que suele rodear a sus padres, Facundo Arana y María Susini, India Arana Tagle compartió en sus redes sociales algunos momentos de su viaje por Lovaina, una de las ciudades más encantadoras de Bélgica. Con sus calles adoquinadas, edificios históricos y una arquitectura que combina tradición y modernidad, el destino se convirtió en el escenario perfecto para las postales que la joven fue mostrando durante su estadía.

India Arana Tagle en Lovaina

A través de distintas imágenes, la modelo dejó ver algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad universitaria, donde el patrimonio arquitectónico convive con una vibrante vida cultural. Entre recorridos por el casco histórico y pausas en cafés típicos, la hija del actor se mostró disfrutando de una experiencia relajada y alejada del ritmo cotidiano.

Pero no todo es caminar por la ciudad. Para India Arana, el contacto con la naturaleza es fundamental, una pasión que heredó de su familia. A través de sus historias de Instagram, también se mostró en el campo, rodeada de verde y compartiendo un momento súper especial con un caballo.

India Arana combinó campo y ciudad en Bélgica

India Arana deslumbró con su look en Bélgica

Si hablamos de moda, la influencer sabe lo que hace. Su estilo durante el viaje es puro "urbano chic", cómodo pero con mucha onda. La clave está en la elección de prendas: una buena chaqueta de cuero negra combinada con jeans grises, que le dan ese aire relajado y canchero. Es un look práctico para caminar todo el día, pero sin perder elegancia.

El look de India Arana Tagle en Bélgica

La joven sumó unos lentes de sol con personalidad y una cartera con buena estructura para crear el outfit perfecto para pasear por cualquier capital europea. De esta manera, ​India Arana se mostró súper descontracturada, con el pelo al natural y esa actitud de quien disfruta de cada segundo.