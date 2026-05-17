India, la hija de Facundo Arana y María Susini, apostó al jean wide leg que domina la temporada en la Generación Z

India Arana empieza a consolidar un perfil propio dentro del universo fashion y, esta vez, deslumbró con un look que mezcló romanticismo y guiños directos a la estética Y2K que domina las tendencias de la Generación Z. La hija mayor de Facundo Arana y María Susini apostó por un estilismo relajado pero con mucha personalidad, ideal para la noche, donde las prendas protagonistas hablan por sí solas.

India con Facundo Arana y María Susini

India Arana confirmó que el jean wide leg y el top lencero son furor en la Generación Z

La estrella del outfit de India Arana fue un top estilo corset en color blanco, confeccionado en encaje y con detalles texturados que le aportaron un aire delicado y femenino. El diseño, de escote profundo en “V” y breteles finos, remite a la tendencia lencera que volvió con fuerza esta temporada y que se convirtió en una de las favoritas del street style internacional. La influencer lo llevó con naturalidad y una impronta fresca, logrando el equilibrio perfecto entre sensualidad y desenfado juvenil.

Para contrastar con la estética romántica del top, la modelo eligió un jean wide leg negro de efecto lavado, una de las siluetas más buscadas del momento. El diseño, de inspiración baggy, sumó además un detalle clave: una gran estrella blanca sobre uno de los bolsillos traseros, un guiño urbano que reforzó el espíritu noventoso y relajado del look. La combinación entre prendas ajustadas arriba y pantalones amplios abajo sigue siendo una de las fórmulas más fuertes de la moda actual, especialmente entre las referentes Gen Z.

El look de India Arana

Los accesorios también tuvieron protagonismo. India Arana sumó un collar corto con un gran dije floral amarillo, que destacó sobre el escote y aportó color al estilismo monocromático. Además, llevó múltiples anillos, brazaletes metálicos dorados y una cartera negra con detalles colgantes que terminó de reforzar la impronta rocker y boho del outfit.

En cuanto al beauty look, mantuvo una estética simple y fresca: cabello largo, lacio y suelto con raya al medio, acompañado por maquillaje natural, piel luminosa y labios con gloss. Una elección alineada con las tendencias actuales que priorizan la naturalidad y el efecto “clean girl”.

Lejos de quedarse únicamente con el apellido de sus padres, India Arana viene construyendo su propia identidad dentro del mundo fashion desde su debut como modelo en 2021. Desde entonces, comenzó a mostrarse cada vez más cercana al universo de la moda y las redes sociales, donde comparte desde sus pasiones vinculadas a la equitación hasta sus estilismos favoritos y momentos cotidianos. Con una estética relajada, influencias Y2K y un fuerte costado fashionista heredado de María Susini, la joven se posiciona como una de las nuevas it girls de su generación.