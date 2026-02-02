El difícil presente de India, la hija de Facundo Arana y María Susini tras la separación de sus padres: "No está nada bien"

La separación de Facundo Arana y María Susini sigue dando de qué hablar, sobre todo del rol que cumplen sus hijos. Yaco, India y Moro tienen 17 y 16 años, y el divorcio de sus padres provocó cambios en la dinámica del hogar. Es así como todos sus seguidores comenzaron a cuestionarse cómo se tomaban los menores la noticia de la separación. En LAM (América), dieron a conocer que la que vivía una situación más compleja era la mayor de ellos, India Arana, y la preocupación en los usuarios creció.

El difícil presente de India, la hija de Facundo Arana y María Susini: "No está nada bien"

India Arana siempre se mostró cercana a sus dos padres, Facundo Arana y María Susini. En sus cumpleaños y eventos de equitación importante, la acompañaron y apoyaron, mostrando en las redes sociales el orgullo que sienten por ella. Sin embargo, la dinámica familiar cambió, y con el divorcio de la pareja, la joven se encontró en un difícil presente. En LAM (América), Ángel de Brito detalló la interna de Arana y Susini, tras un terrible accidente de la adolescente.

“Pasaron varias cosas en esta pareja. Me confirman que no hay ningún tipo de restricción, ni de perimetral, ni de cautelar, ni de nada. En la justicia no hay nada. Pero lo que ocurre es que ellos están separados hace mucho tiempo, no sé si en malos términos o no, con hijos adolescentes que le hacen reclamos a los padres”, expresó el conductor. De esta manera, detalló sobre el presente de la mayor de ellos, y aseguró que se encontraba enojada con el padre. “La nena, como todo adolescente, está enojada con su padre”, sentenció, sin dar las razones del enojo, pero dejando ver que ella no se encontraba bien con el divorcio.

Un accidente en equitación y supuestas lejanías de Arana con sus hijos

En medio de la separación de sus padres, India sufrió un fuerte accidente en caballo, que terminó con el casco roto e ingresada en un hospital. En ese momento, ninguno de sus padres estaba presente, por lo que el entrenador la acompañó en todo el proceso. “El accidente del caballo despertó un montón de rumores porque hubo quienes dijeron que no lo dejaban entrar a Facundo a la clínica. Salió volando a 200 por hora, casi se la pone también cuando iba porque estaba muy asustado”, explicó el conductor. Sin embargo, una de las angelitas aseguró que había testigos que lo vieron en la puerta del instituto, sin poder entrar a la habitación.

Este suceso fue el que hizo comenzar los rumores de que había una separación de Facundo Arana, no solo con María Susini, sino que también con sus hijos, debido a reclamos que ellos tendrían. Por el momento, la modelo vive sus vacaciones junto a los tres menores, mientras que el actor se encuentra por su cuenta en la costa argentina. Es así como muchos usuarios y periodistas aseguraron que India, la mayor de sus hijos, estaría viviendo un difícil presente, con el divorcio y la lejanía de sus padres.

