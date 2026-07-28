Luisa Albinoni: "Nueve años me llevó la adopción; perdí un hijo muy joven a los 19 años ya los 52 perdí mi último embarazo"

La reconocida actriz Luisa Albinoni conmovió a todos los espectadores durante su presencia en los estudios de Caras TV, donde mantuvo una charla llena de sinceridad con Marcelo Polino. En un momento especialmente íntimo, la artista habló de su hija Verónica y también, recordó el duro proceso que vivió tras la pérdida de su hijo a los 19 años y un embarazo a los 52, experiencias que marcaron profundamente su vida.

Luisa Albinoni habló de la perdida de su hijo

Luisa Albinoni, que actualmente tiene 74 años, abrió su corazón para contar detalles de su historia personal, que muchas veces ha preferido mantener en reserva. "Nueve 9 años me llevó, Marcelito, 9 años", contó la artista a Marcelo Polino en Caras Glam, haciendo referencia al tiempo que tardó en adoptar a su hija Verónica, quien ya tiene 20 años.

Luisa Albinoni en Caras Glam por Caras TV

La comediante se emocionó al ver las fotografías de su hija adoptiva cuando era pequeña. “Ahí está mi bebé. No sabe lo que es ahora, es una mujer. Ahí está chiquita, creo que tiene 11 años, 12. Ahora está flaquita. Me dice: ‘Mamá, vamos a hacer dieta’”, relató con una sonrisa que refleja el amor profundo que siente por su hija. “Es un sol, es lo más lindo que tengo”, agregó.

También, durante la entrevista, Albinoni recordó la pérdida de su hijo, un dolor que la acompaña. "Sabés que yo, bueno, perdí un hijo muy joven a los 19 años, debiera tener un varón", reveló. La triste historia de esa pérdida fue un capítulo que la marcó profundamente y que, a pesar del tiempo, sigue presente en su memoria y en su corazón.

Luisa Albinoni visitó a Marcelo Polino en Caras Glam

Luisa Albinoni reveló las exigencias que enfrentó para poder adoptar

Pero la historia de Luisa Albinoni no solo se centró en el dolor. La actriz también compartió detalles sobre su proceso de adopción, un camino que no estuvo exento de dificultades. "Para mí no fue nada fácil, me sentí en un principio muy discriminada, creo que ya lo conté, pero bueno, es bueno repetirlo porque pienso que muchas mujeres, mamás y papás se deben sentir así", explicó.

Luisa Albinoni en Caras Glam

Luisa relató que en sus comienzos, en un entorno en el que la percepción social y artística muchas veces puede ser adversa, decidió mostrar su vulnerabilidad para buscar aceptación. "Me corté las uñas, me corté el pelo, me saqué el maquillaje para que me vieran Tiene un impedimento pertenecer al ambiente artístico Sí es un impedimento ser alguien conocido Y monoparental también y monoparental que recién empezaba", destalló.

El proceso de adopción fue un capítulo de lucha y resistencia. "Y yo justamente terminé mi pareja por eso, porque yo estaba en pareja. Cuando pierdo mi último embarazo, el 52, le propuse al que era mi pareja, que ya llevábamos casi 10 años juntos, a adoptar y ahí empezaron las desavenencias y me quedé sola", confesó.

El testimonio que Luisa Albinoni dio en Caras Glam es una inspiración para muchos, su valentía para hablar abiertamente sobre sus pérdidas, su proceso de adopción y los desafíos que enfrentó como mujer y madre monoparental, refleja una historia dura y de resiliencia que atravesó para hoy vivir una etapa maravillosa junto a su hija.