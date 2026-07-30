Sporty chic o quiet luxury: los mejores looks de Mia y Myla Cambiaso, las hijas de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

En el mundo de la moda, las tendencias están en constante evolución, pero dos estilos que han ganado popularidad en los últimos años son el sporty chic y el quiet luxury. Estas tendencias no solo reflejan comodidad y sofisticación, sino que también permiten a las jóvenes influir en las tendencias con su estilo personal. Un ejemplo destacado de ello son Mia y Myla Cambiaso, las hijas de la reconocida modelo María Vázquez y del famoso polista Adolfo Cambiaso, quienes han destacado por su elegancia juvenil y su sentido de la moda.

Mia y Myla Cambiaso: Comodidad y elegancia

Entre el polo y la moda, las hijas de María Vázquez y Adolfo Cambiaso sigue los pasos de sus padres y cada vez ganan más protagonismo en las redes sociales, principalmente Mia y Myla Cambiaso, quienes se han mostrado en varias ocasiones posando con sus diferentes outfits y han impactado a sus seguidores.

Mia y Myla Cambiaso junto a su madre María Vázquez//Instagram

En las fotografías de sus respectivas cuentas de Instagram o las imágenes que comparten sus padres, las hermanas Cambiaso suelen mostrar su look sporty chic. En una de sus apariciones públicas, Myla Cambiaso lució un conjunto de sudadera oversize, combinado con pantalones deportivos ajustados y zapatillas blancas de diseño minimalista.

Myla Cambiaso//Instagram

Por otro lado, Myla Cambiaso ha optado por looks que mezclan prendas athleisure con detalles de alta gama. En una de sus looks que compartió en Instagram, se puede ver a la joven con sudadera deportiva y jena oversized y también, con un conjunto de dos piezas, un short y una chaqueta beige, complementados con zapatillas y una top de encaje. La clave en sus outfits es la sencillez y la funcionalidad, pero siempre con un toque chic que refleja su personalidad fresca y moderna.

Mia Cambiaso//Instagram

Mia Cambiaso//Instagram

Mia y Myla Cambiaso lucen sus atractivas prendas quiet luxury

Por otro lado, las hermanas Mia y Myla Cambiaso lucen prendas quiet luxury o lujo discreto, se basa en prendas de alta calidad, cortes impecables y colores neutros, sin logos visibles ni detalles ostentosos. Es un estilo que habla por sí mismo, transmitiendo elegancia sin pretensiones.

Myla Cambiaso//Instagram

Las hermanas Cambiaso en su faceta más madura, ha mostrado interés por este estilo quiet luxury, experimentado con prendas de alta costura en ocasiones especiales, optando por blusas de seda, vestidos o pantalones de corte recto. Su estilo refleja una madurez sorprendente para su edad, y su capacidad para mezclar prendas de diferentes estilos y marcas la convierte en una joven referencia en tendencias de moda juvenil.

Mia Cambiaso//Instagram

Como hijas de figuras públicas y con un entorno que respira moda y elegancia, Myla y Mia Cambiaso están en una posición privilegiada para influir en las tendencias futuras. Ambos estilos, sporty chic y quiet luxury, reflejan una visión moderna del vestir, donde la comodidad y la sofisticación coexisten en armonía. Sus looks no solo reflejan su personalidad, sino que también aportan frescura y estilo.