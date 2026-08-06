La nueva vida de Martín Karpan, el ex novio de Florencia Peña que construyó un negocio con ella y ahora triunfa en Colombia

Martín Karpan, el exnovio de Florencia Peña, inició su camino en la televisión argentina con papeles en distintas ficciones que lo llevaron a ser parte de producciones destacadas. Su vínculo con la actriz marcó una etapa de su vida en la que compartieron proyectos y emprendimientos, antes de que él decidiera buscar nuevos horizontes en el exterior. Con el paso del tiempo, su carrera se expandió y encontró en Colombia un escenario que le permitió consolidarse como actor, sumando experiencias que lo llevaron a explorar diferentes géneros.

De Argentina a Colombia: La exitosa carrera que consiguió Martín Karpan, exnovio de Florencia Peña

Martín Karpan, actor argentino que actualmente está radicado en Colombia, nació en Buenos Aires en 1974 y comenzó su carrera en la televisión argentina a mediados de los años noventa. Entre 1997 y 2002 participó en novelas como Como vos y yo, Primicias, Amor Latino y Máximo corazón. Fue en este último proyecto donde conoció a Florencia Peña, con quien mantuvo una relación de poco más de tres años. La pareja compartió trabajo en la ficción y también emprendimientos personales, consolidando un vínculo que trascendió la pantalla.

Martín Karpan y Florencia Peña en Revista CARAS anunciado la apertura del bar El Gran Lebowski

En el año 2000, ambos actores, junto a Gastón Pauls y Diego Díaz, inauguraron un bar llamado El Gran Lebowski. En el 2000 contaban a la revista CARAS que el proyecto buscaba ser más que un espacio gastronómico: “Esto no es simplemente un bar; acá lo que vamos a privilegiar es el teatro. El que venga va a estar bien atendido y va a poder elegir entre el sushi y una barra de tragos. Además, va a haber espectáculos en vivo”. El lugar funcionó durante un tiempo, pero finalmente cerró sus puertas, quedando como parte de la historia entre los cuatro artistas.

Tras la separación de Florencia Peña, en 2001, Martín Karpan decidió dar un giro en su vida y probar suerte en el exterior. A mediados de 2002 se instaló en Colombia, donde rápidamente encontró oportunidades en la televisión. Su papel en El auténtico Rodrigo Leal marcó un antes y un después, ya que le permitió mostrar su versatilidad y abrirse camino en la industria internacional. La decisión de emigrar le permitió ampliar horizontes y acceder a producciones que lo posicionaron como uno de los actores argentinos con mayor proyección fuera del país.

Martín Karpan en Nuevo rico, nuevo pobre

En el país cafetero, el artista protagonizó y participó en producciones de gran éxito como Te voy a enseñar a querer, El cuerpo del deseo, La viuda de Blanco, Nuevo rico, nuevo pobre, El rostro de Analía, Kdabra y El secretario. También incursionó en el cine con películas como El paseo 2, donde compartió elenco con John Leguizamo. Su capacidad para interpretar tanto protagonistas como villanos lo convirtió en un actor reconocido en toda la región por su capacidad para mantener su esencia en distintos géneros.

La nueva vida de Martín Kapran: De la actuación al fitness y nuevos proyectos

Con el paso de los años, Martín Kapran sumó otra faceta a su vida, volcándose al mundo fitness. Su transformación física llamó la atención de sus seguidores y se convirtió en parte de su identidad pública, mostrando disciplina y constancia. Además, incursionó en proyectos empresariales relacionados con el bienestar, combinando su carrera artística con iniciativas personales. Esta nueva etapa lo mostró enfocado en la salud y el entrenamiento, sumando un aspecto distinto a su imagen como actor.

Martín Karpan

En la actualidad, el artista continúa viviendo en Bogotá, donde sigue activo en la televisión y el cine. Su participación en producciones recientes como La Nocturna y El final del paraíso confirma que mantiene vigencia en la industria. A lo largo de más de dos décadas, logró consolidar una trayectoria que lo posiciona como uno de los actores argentinos más reconocidos en el exterior. Su presencia en la pantalla colombiana lo convirtió en un referente constante, con proyectos que lo mantienen cerca del público.

Además de su trabajo dentro de la industria artística, Martín Kapran suele compartir en sus redes sociales videos cargados de humor, reflejando su pasión por la interpretación y su cercanía con el público. En 2008 nació su hijo Luciano, fruto de la relación que mantuvo con la actriz colombiana Zharick León. El niño creció en Colombia, donde el actor se estableció desde hace años, y se convirtió en el centro de la vida familiar de ambos. La llegada de Luciano marcó un nuevo capítulo en su vida, quien supo combinar su carrera artística con el rol de padre.

Martín Karpan

Martín Karpan, el exnovio de Florencia Peña, construyó una trayectoria que lo llevó de sus primeros pasos en la televisión argentina a consolidarse en la industria del entretenimiento en Colombia. Su recorrido incluye trabajos en distintas ficciones locales, un emprendimiento junto a colegas y la decisión de instalarse en otro país para ampliar horizontes. Con el tiempo, sumó nuevas facetas personales y profesionales que lo mantuvieron vigente y le permitieron seguir desarrollando su carrera.

VDV