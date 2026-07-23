Carolina Papaleo sobre las críticas a Florencia Peña: "Son más papistas que el Papa"

En una reciente entrevista para Caras Glam, Carolina Papaleo salió a expresar su opinión sobre las críticas que recibió Florencia Peña, quien fue duramente cuestionada por haber dado una información incorrecta en Luzu TV acerca del estado de salud de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi en pleno Mundial 2026.

Carolina Papaleo defendió a Florencia Peña de los haters

La polémica surgió cuando Florencia Peña, en su programa de streaming “El show del Verano”, afirmó que el padre de Lionel Messi había fallecido. La noticia fue rápidamente desmentida por la propia familia del futbolista. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: el programa fue suspendido y ella enfrentó una ola de críticas en las redes sociales, donde muchos la señalaron por difundir una noticia falsa sin chequear.

Carolina Papaleo en Caras TV.

En este contexto, Carolina Papaleo reflexionó sobre la situación y las reacciones en general ante las fake news. Durante la entrevista con Marcelo Polino en Caras Glam, la actriz expresó: "Todo me parece demasiado. Más en un mundo con tanta fake, que te podés comer un moco. Demasiado, más papista que el papa".

Carolina Papaleo visitó a Marcelo Polino en Caras Glam.

Carolina Papaleo sobre la reacción de la familia de Lionel Messi

La hija de Irma Roy y Osvaldo Papaleo, también hizo referencia a la reacción de la madre de la Pulga, Celia Cuccittini, quién entendió el error cometido en Luzu TV y se habría comunicado con Florencia Peña, aceptando sus disculpas e invitando a encontrarse personalmente a “tomar un café”.

Florencia Peña.

"Si a la familia de Messi le dijo ‘Bueno, está todo bien’ ya está, ya pasó", comentó la conductora de TVR. Además, sostuvo que fue desproporcionada las críticas hacía Florencia Peña por el comentario en Luzu TV. “Están todos indignadisimos, demasiado”, reiteró la artista, en apoyo de su colega.

En este sentido, Carolina Papaleo se coloca en la lista de personalidades del espectáculo y del streaming que salieron a defender a Florencia Peña ante los feroces comentarios que recibir diariamente en redes sociales y que le recuerdan la fake news sobre el papá de Lionel Messi.