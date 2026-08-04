Así fue como La Joaqui se enteró de la infidelidad de Luck Ra

En medio de los rumores y casi una semana después de que La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación alegando “deseos de un futuro y etapas distintas”, emergen nuevos detalles que sugieren que la ruptura no habría sido tan cordial como aparentaron en un principio y que la cantante de RKT se habría enterado de que su novio le fue infiel con su mejor amiga, Tuli Acosta.

Un dato confirmaría que Luck Ra le habría sido infiel a la Joaqui con Tuli Acosta

La relación de dos años entre La Joaqui y Luck Ra parece haber estado marcada por tensiones y secretos que ahora salen a la luz, poniendo en entredicho la versión oficial de un fin pacífico. Según información difundida por el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM (América) Tuli Acosta, la supuesta tercera en discordia en esta historia habría tenido encuentros íntimos con el cantante cordobés.

La Joaqui y Luck Ra//Instagram

“Luk Ra cuando estuvo con Tuli, ella se lo contó a un íntimo amigo”, contó el panelista y explicó: “El momento que se pudre todo esto fue hace dos meses atrás, porque hubo en algún momento un evento donde fueron Tuli, Luk Ra, que cantaban, estaban ahí dando vuelta todo y ahí fue una de las veces que ellos tuvieron sexo”.

El dato del periodista de Lam indicó que además Tuli Acosta empezó a dar señales para que la Joaqui se enterara. “Me cuentan que no hay amor, pero lo de Tuli y Luck Ra siempre fue raro y La Joaqui nunca le creyó a Luck Ra cuando le aclaró la situación”, sostuvo y agregó: “Es la amiga pesada metida que llena cabezas”.

Tuli Acosta//Instagram

Se conocieron los detalles de cómo la Joaqui descubrió la infidelidad de Luck Ra

De acuerdo a Pepe Ochoa, la cantante de RKT se habría enterado por el novio de su peluquero. “Tuli se lo confiesa a su peluquero, Alejo, y él también es peluquero de La Joaqui”, señaló y contó el rol de Valentín, el novio del estilista y compañero de trabajo: “Cuando Tuli le cuenta a Alejo, se entera Valentín y, como él la quería mucho a la Joaqui, le contó: ‘Luck Ra te está metiendo los cuernos’”.

Ochoa añadió que La Joaqui expresó su descontento con la falta de sinceridad por parte de su entorno, reprochándole a su peluquero. “Me lo contó Valentín, no me podés mentir”, le habría dicho. Además, cuando intentó enfrentarse a Luck Ra, este negó las acusaciones. “No le sorprendió porque para ella Tuli Acosta es lo peor del mundo. La odia. Se lo fue a preguntar a Luck Ra y él le dijo: ‘Sí, bueno, dormimos juntos, estuvimos en la misma cama, pero nada de lo que te contaron pasó’”.

La Joaqui y Luk Ra//Instagram

Por otro lado, Pepe Ochoa contó que el escándalo de La Joaqui y Luck Ra escaló y tanto Alejo como Valentín quienes jugaron un papel central en la divulgación de la infidelidad de estos hechos, terminaron separados, en medio de la polémica y el revuelo que generó la presunta confesión que hizo Tuli Acosta.