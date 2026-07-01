La verdad de Alejandro Wiebe: cómo nació el apodo de "Marley" y por qué lo llaman así

Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, apostó por su personalidad irreverente, con una torpeza graciosa y muchos conocimientos de cultura pop, y se convirtió en uno de los conductores de la televisión argentina con mayor trayectoria. Desde cubrir eventos deportivos, participar en novelas y películas, y hasta entrevistar celebridades y viajar por el mundo, marcó una forma de entretenimiento que sigue vigente y bajo su mando en la actualidad. Sin embargo, su personaje mediático y su apodo artístico no tiene comienzos en su historia personal, sino en su primera aparición en vivo, y de la mano de Nicolás Repetto.

Marley

Marley: desde el origen de su apodo al paso por varios programas de renombre

Alejandro Wiebe nació el 1 de junio de 1970, y se crió en Carapachay, Vicente López, en una casa de dos pisos que se mantiene con ese aire familiar y cálido de su infancia. Desde joven mostró una fascinación por la cultura pop, el cine y un estilo de vida que lo lleve a viajar y conocer nuevos lugares. Es por eso que a sus 20 años, exactamente en 1990, comenzó a enviar cartas y a ofrecer contenidos de cine a la producción del famoso programa Fax , conducido por Nicolás Repetto y con la coconducción de María Laura Santillán y Pichuqui Mendizábal.

Su primera aparición en el programa llegó de las mano de unos nervios por haber obtenido la gran oportunidad de su vida. En redes sociales, incluso, recuerda aquel gran día que se presentó con su pelo rubio y su traje frente a las cámaras y junto a Repetto. Lo que no sabía es que ese momento quedaría grabado para siempre como el día en que surgió su apodo artístico y que se firmó como su marca personal.

El zócalo lo presentaba como Alejandro Vives, teniendo en cuenta cómo se pronuncia su apellido. De inmediato, Repetto bromeó: "¡Como Marley! Marley vive", en alusión al cantante Bob Marley, fallecido en 1981, que se convirtió en leyenda. El seudónimo funcionó tan bien que decidieron bautizarlo artísticamente como "Marley", y el futuro conductor lo adoptó de forma definitiva para toda su carrera profesional.

Alejandro Wiebe se resguardó para la intimidad de sus amigos, y Marley comenzó con una extensa trayectora en la televisión argentina que lo llevó a explotar su personalidad más divertida y sus datos de color y del mundo del cine. Con su nombre artístico, trabajó en el magazine 360: todo para ver y en el ciclo de espectáculos TN Show, hasta que en 1996 tuvo su propio programa, Teleshow, también por eltrece.

En su paso a Telefe, comenzó con El show de la tarde, con Florencia Peña, y tuvo varias participaciones estelares en la pantalla chica de la ficción: Todos contra Juan, Graduados, Casados con hijos, y Un hijo genial son solo algunos de los títulos que Marley marcó bajo su apodo y que se hizo nombre entre celebridades internacionales que buscaron interactuar solamente con él para realizar las entrevistas más divertidas y disparatadas de todo el mundo.

Marley

El presente de Marley: consagrado como conductor y con más trabajos en streaming y televisión

Warren Beatty, Annette Bening, Meryl Streep, Anne Hathaway, Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Keanu Reeves, Madonna, Michael Jackson, Luis Miguel, Ricky Martin y Chayanne fueron solo algunos de los reconocidos nombres de la industria del cine y la música que se cruzaron con Marley y tuvieron un mano a mano, consolidando aún más su presencia en los medios de comunicación. Fue en 2002, con su paso a Telefe, cuando apuntó a conducir programas de éxito que, algunos de ellos, siguen en la actualidad, como Por el mundo o La Voz Argentina.

El presente de Marley lo encuentra en una etapa de absoluta madurez profesional, como el conductor más multifacético de los medios argentinos, y dividiendo su tiempo en la televisión, el streaming y alrededor del mundo con su rol de papá de Mirko y Milenka. Acompañado por sus niños, los hace conocer todo lo que él vio en su carrera, tras la consagración de la misma bajo una firma que lo acompaña en la actualidad. De la misma manera, sigue creciendo profesionalmente a sus 56 años, dejando en claro que su pasión por la conducción sigue estando tan latente como aquel primer día como columnista en Fax.

El presente de Marley

Alejandro Wiebe nació en Vicente López, y expresó su deseo y curiosidad desde que era un joven fanático del cine. Luchando por conseguir un lugar en la televisión, fue este mismo espacio el que lo coronó como Marley, y comenzó con una firma personal que el conductor sigue manteniendo en la actualidad. El paso del tiempo hizo que esta anécdota se grabara en las raíces del personaje, y que sus seguidores o nuevos usuarios lo conocieran directamente por su apodo artístico. Sin embargo, siempre que puede, Wiebe recuerda aquellos primeros años, y que lo ayudaron a vincularse aún más fuerte con una personalidad que terminó muy unida a su seudónimo: Marley.

A.E