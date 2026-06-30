La furiosa denuncia de Mauro Icardi a Wanda Nara: la millonaria cifra que le reclama por un accionar

Durante su estadía en la Argentina, Mauro Icardi volvió a tener problemas con Wanda Nara. La conductora emitió cuatro denuncias contra su expareja por no cumplir medidas establecidas que debía cumplir durante los días que estaba bajo cuidado de las dos hijas en común, pero la guerra escaló luego que realizara delcaraciones en medios de comunicación, donde contó detalles de diversas situaciones que vivió.

Entre las declaraciones, Wanda Nara reveló que fue ella quien "convenció" al jugador para que juegue en Turquía, mientras que él tenía solo comentarios de agravios para aquel país y sus habitantes. Finalmente, él se unió al Galatasaray en 2022, hasta la actualidad. Esto habría generado un enojo en el jugador ya que impacta en su presente laboral pero no fue hasta la filtración de chats al respecto que no tomó medidas judiciales.

Mauro Icadi accionó contra Wanda Nara

“Lástima que estoy en un país de mierda que ni a la esquina puedo salir. Pero cuando me vaya ya veré si hago como vos" , se puede leer en los mensajes que Mauro Icardi le envía a Wanda Nara al momento de su separación. Se tratan de capturas de chats que compartió Yanina Latorre en su cuenta de Instagram, como muestra de que las declaraciones dadas por la conductora en Sálvese quién pueda (América) eran ciertas, ya que habría expresao que ella fue quien convenció al jugador a que se sume al equipo en Turquía y él se negaba.

Los comentarios negativos de Icardi al suelo turco fueron diversos y ante estas "pruebas" compartidas por Latorre, el jugador acudió a la Justicia. "Molestaron mucho los dichos de Wanda y los mensajes. ¿Saben cuánta guita le pide Mauro a Wanda? por los chats que subí", expresó la conductora en SQP.

Y reveló: "Está muy enojado por los chats que subí, que están en la fiscalía y forman parte de los expedientes. 100 millones de pesos le pide a Wanda". De esta forma, la expareja inicia un nuevo capítulo judicial, donde el reclamo de dinero vuelve a estar presente. Cabo recordar que Mauro Icardi tiene un deuda millonaria que reclama Wanda Nara por la cuota alimentaria para sus dos hijas en común. Por el momento, él no quiere pagar y podría no poder salir del país por ser deudor alimentario.