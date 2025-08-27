La vida de Olivia y Estanislao, los hijos bajo perfil de Rodrigo de la Serna

Rodrigo de la Serna comparte su vida con Estanislao y Olivia, fruto de su pasada relación con Ludmila Romero durante una etapa marcada por el bajo perfil y la intimidad familiar. En medio de una carrera internacional y proyectos exigentes, el actor eligió preservar la crianza de sus hijos lejos de las cámaras.

Rodrigo de la Serna es padre de Estanislao y Olivia, hijos de su pasado vínculo con Ludmila Romero durante una etapa marcada por la reserva y el cuidado del entorno familiar. Mientras su carrera lo llevó a escenarios internacionales y producciones de alto perfil, eligió preservar la crianza de sus hijos en un ámbito privado.

Según se conoció la niña nació en febrero de 2019 y mientras que su hermano llegó un año después, en plena pandemia en 2020. Ambos son fruto de la relación que el artista mantuvo durante cinco años con la periodista rosarina. La pareja inició cuando ella daba sus primeros pasos en los medios, durante una entrevista que le realizó. A pesar de la diferencia de edad lograron construir un noviazgo sólido, marcado por el respeto y la complicidad.

Durante ese tiempo, Ludmila Romero acompañó a Rodrigo de la Serna en distintas etapas de su carrera, incluso en sus viajes a Madrid mientras él rodaba La Casa de Papel, exitosa serie española. Juntos se instalaron en Europa un tiempo, y aunque mantuvieron un perfil bajo, compartieron momentos familiares que fortalecieron el vínculo.

En una entrevista posterior al nacimiento de Olivia, el actor se refirió a la periodista con afecto y admiración. “Ludmila es mi compañera, mi chica, no me gusta decir ‘mi mujer’ porque es posesivo. La amo y agradezco que sea mi compañera”, expresó. La llegada de la pequeña marcó un punto de inflexión en sus vidas.

En sus propias palabras, redescubrió la paternidad desde otra perspectiva. “Ahora no soy la misma persona”, confesó, reconociendo que ya no vivía el estrés de sus primeros años como padre. Con la niña y Estanislao, Rodrigo de la Serna se permitió disfrutar la crianza con mayor calma y madurez.

A pesar de la exposición mediática que lo suele rodear por ser un reconocido actor en la industria del cine y la televisión, el artista eligió preservar la intimidad de sus hijos. No comparte imágenes ni videos de ellos en redes sociales y evitando también mencionarlos en entrevistas, salvo en contextos puntuales.

Por su parte, la relación de Rodrigo de la Serna y Ludmila Romero llegó a su fin tres años después del nacimiento de Estanislao. Según trascendió, fue una decisión tomada en buenos términos, luego de que ambos reconocieran que el vínculo había cumplido su ciclo. Desde entonces, cada uno mantiene un bajo perfil con los niños, enfocándose a su carrera.

