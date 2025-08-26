De Taína Gravier a Anabel Sanchez y Angie Landaburu, todos los looks de la gran noche de Valeria Mazza

Valeria Mazza tuvo una noche estelar, donde la moda y sus seres queridos pudieron aplaudirla por un nuevo proyecto cumplido. La modelo lanzó un nuevo perfume denominado "Valeria Velvet", y realizó el exclusivo evento, donde las celebridades brillaron con lo mejor de la moda. De su hija, Taína Gravier a su colega Anabel Sánchez y Angie Landaburu, las tendencias de la moda brillaron con lookazos llamativos, ya sea por el color como por el diseño del mismo.

Valeria Mazza / Créditos: @photojohnnyok

El lanzamiento de Valeria Velvet / Créditos: @photojohnnyok

El lanzamiento de Valeria Velvet / Créditos: @photojohnnyok

El lanzamiento de Valeria Velvet / Créditos: @photojohnnyok

Todos los looks de la gran noche de Valeria Mazza

Las celebridades se vistieron de fiesta en la gran noche de Valeria Mazza. La modelo realizó el lanzamiento de su nuevo perfume "Valeria Velvet". El Hotel Alvear brilló con la presencia de diversos famosos, que no dudaron en hacerle honor al nombre de la influencia de la moda y lucir sus mejores looks nocturnos. Taína Gravier optó por un lookazo de estampados, remarcado por la elegancia del blanco y negro pero la originalidad del conjunto de saco y mini falda. Por su parte, y mientras que famosas como Anabel Sánchez iban por el total black sensual, otras mujeres como Angie Landaburu se la jugaban por un abrigo de color llamativo o ideal para imponer la tendencia de los colores fuertes.

Taína Gravier / Créditos: @photojohnnyok

Anabel Sánchez / Créditos: @photojohnnyok

Angie Landaburu / Créditos: @photojohnnyok

El lanzamiento de Valeria Velvet / Créditos: @photojohnnyok

Valeria Mazza no solo fue acompañada por sus colegas y grandes amigos. Su familia también estuvo con ella, y buscó desplegar sus mejores looks. Por su parte, la modelo se lució con el vestido lencero, de un rojo aterciopelado con detalles en encaje negro. Su esposo, Alejandro Gravier, combinó con ella la corbata, mientras que eligió el traje oscuro para mantener las tonalidades del look de su esposa. Benicio Gravier llegó de la mano de su novia Lola Malm Green, con un traje beige, marcando, como su hermana, la diferencia de los menores con las tonalidades claras. Por último, la mamá de la modelo, Mónica Ferreira, también participó, luciendo la tendencia del sastrero, de un color similar al de su yerno.

Valeria Mazza / Créditos: @photojohnnyok

Valeria Mazza y Alejandro Gravier / Créditos: @photojohnnyok

Benicio Gravier / Créditos: @photojohnnyok

Valeria Mazza y su familia / Créditos: @photojohnnyok

Mónica Ferreira, Valeria Mazza y Taína Gravier / Créditos: @photojohnnyok

Las mujeres no fueron las únicas que marcaron tendencia en la noche. Muchos de los amigos de la modelo la acompañaron con unos trajes que se diferenciaban por pequeños detalles llamativos. Fabián Medina Flores y Benito Fernández se lucieron con el azul para separarse del negro tradicional; mientras que Fabián Zitta y Charly Fonseca buscaron la originalidad en las texturas, optando por un cuero y separándose de los clásicos sacos.

Valeria Mazza y Fabián Medina Flores / Créditos: @photojohnnyok

Valeria Mazza y Benito Fernández / Créditos: @photojohnnyok

Valeria Mazza junto a Fabián Zitta y Charly Fonseca / Créditos: @photojohnnyok

Valeria Mazza junto al presidente de Fragancias Cannon, Israel Sutton / Créditos: @photojohnnyok

Valeria Mazza y Anabel Sánchez / Créditos: @photojohnnyok

Valeria Mazza tuvo su noche de lujo, donde lanzó su nuevo perfume "Valeria Velvet". Las celebridades no dudaron en compartir las mejores postales en sus redes sociales, y emocionarse junto a la modelo. Mazza es una de las más importantes a nivel internacional, que se ganó su lugar gracias a su belleza, carisma y grandes conocimientos fashionistas que aún mantiene.

A.E