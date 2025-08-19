Tras varios años, se conoció el escandaloso motivo de la separación de Rodrigo de la Serna y Soledad Fandiño

Rodrigo de la Serna y Soledad Fandiño protagonizaron en 2010 un romance que captó la atención del público. El flechazo surgió en el set de grabación de Contra las cuerdas y, aunque al comienzo intentaron mantenerlo en reserva, con el paso de los meses decidieron mostrarse públicamente. La noticia tuvo gran repercusión, ya que en aquel momento ambos atravesaban separaciones resonantes: el actor venía de finalizar su relación con Érica Rivas tras más de una década juntos y una hija en común, mientras que Fandiño se recuperaba de su ruptura con Nicolás Cabré, un vínculo cargado de titulares mediáticos.

Con la relación ya blanqueada, comenzaron a mostrarse en distintos eventos, siempre sonrientes y cómplices. De la Serna se instaló en un departamento en Belgrano, donde recibía a su hija los fines de semana, y durante la semana convivía en la casa de Fandiño en Núñez. Todo parecía indicar que la historia avanzaba positivamente.

Sin embargo, en 2011 comenzaron los rumores de crisis. La ausencia del actor en las apariciones públicas de su pareja encendió las alarmas. Fandiño empezó a asistir sola a los compromisos sociales, y rápidamente el mundo del espectáculo especuló con una separación.

Con el tiempo trascendió que la convivencia se había vuelto difícil, marcada por diferencias en los ritmos de vida y en la manera de afrontar la exposición mediática. Mientras Soledad apostaba por consolidar su imagen en televisión y eventos, Rodrigo prefería mantener un perfil más bajo, concentrado en su hija y en sus proyectos teatrales. Esa incompatibilidad fue erosionando la relación.

Aunque nunca lo confirmaron abiertamente en los medios, allegados a la pareja aseguraron que el desgaste diario y algunas discusiones recurrentes fueron determinantes. El círculo íntimo de De la Serna confirmó más tarde que la ruptura no estuvo vinculada a terceros, sino a un distanciamiento progresivo que volvió insostenible la convivencia.

Sin embargo, trascendió que la separación se dio en buenos términos. Años después, Soledad Fandiño sorprendió al recordar a su ex en una entrevista con Jey Mammon. Cuando le preguntaron quién había sido el mejor besador de sus ficciones, la actriz no dudó: “Rodrigo”. Una confesión que reavivó la nostalgia de los seguidores de aquella pareja que alguna vez describió titulares.

Así es que, después de 14 años, se dio a conocer el motivo que detonó en la separación de Soledad Fandiño y Rodrigo de la Serna. Hoy, ella se radicó en Miami y él sigue muy enfocado en su carrera actoral.





