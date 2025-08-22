Cómo fue la historia de amor entre Rodrigo de la Serna y Soledad Fandiño

Hay relaciones que tienen tanta química que traspasan la pantalla, logrando consolidar un romance en la vida real, y ese fue el caso de Rodrigo de la Serna y Soledad Fandiño. Los actores se conocieron en el set de la novela Contra las cuerdas y su conexión fue inmediata, tanto así que comenzaron a salir tan solo tres meses después de haberse conocido.

En aquel entonces, tanto Rodrigo de la Serna como Soledad Fandiño tenían un pasado sentimental cargado. Por su parte el actor se acababa de separar de Erica Rivas, con quien compartió 12 años de matrimonio y tuvo una hija en común, mientras que Fandiño, recién salía de su relación con Nicolás Cabré, un romance que estuvo marcado por diferentes escándalos.

Rodrigo de la Serna

Cómo comenzó el romance en Rodrigo de la Serna y Soledad Fandiño

La entonces pareja había decidido mantener su vínculo en secreto debido a su pasado; sin embargo, comenzaron a dejarse ver juntos en diferentes eventos, para confirmar luego la relación. Rodrigo de la Serna y Soledad Fandiño comenzaron a convivir juntos durante los días de semana, debido a que los sábados y domingos el actor se los dedicaba por completo a su hija.

A pesar de que se enseñaban completamente compenetrados en público, Rodrigo de la Serna y Soledad Fandiño supieron cómo hacerle frente a los medios y proteger su vínculo. Lograron llevar lo más importante de la manera más hermética posible, lo que hizo imposible que se conocieran mayores detalles de su historia.

Soledad Fandiño

La historia de Rodrigo de la Serna y Soledad Fandiño que acabó en un abrir y cerrar de ojos

Si bien la pareja parecía estar viviendo su mejor momento, fue cuestión de tiempo para que la intensidad de la relación mermara pues, tan solo un año después se confirmó que Rodrigo de la Serna y Soledad Fandiño habían terminado su relación. Sin embargo, debido a la discreción con la que llevaban su vínculo jamás se conocieron los motivos de su separación.

A más de 13 años de aquel icónico romance, la relación de Rodrigo de la Serna y Soledad Fandiño sigue siendo recordada como uno de los vínculos más intensos de la farándula argentina, no solo por lo rápido que comenzó sino por por lo efímero que fue. Comenzó sin escándalos y terminó con el mismo silencio que tanto los caracterizó.