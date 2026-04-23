Operaron a Charly García para sacarle parte de un riñón: cómo sigue su salud

Por la noche del miércoles, se dio a conocer que Charly García fue intervenido quirúrgicamente el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento y generó gran preocupación el cuadro de salud del músico de 74 años. Sin embargo, se indicó que se trató de una operación programada y se llevó tranquilidad a sus fanáticos.

Cómo sigue la salud de Charly García

"Salió todo bien”, fue la determinación del mánager de Cahrly García, en diálogo con Ángel de Brito, quien dio la información en LAM (América). Además, el periodista indicó que el músico fue sometido a una "nefrectomía parcial", que se trata de una intervención en el que se extirpa parte de un riñón. Por el momento, se desconoe el diagnóstico por el que se realizó esta intervención. Pero el periodista contó: “Esta en sala común y, según me explicó el mánager, es por una especie de diálisis que se le está haciendo por la cantidad de medicamentos que recibe”.

Lo que se conoce, hasta el momento, es que la operación fue un éxito y se encuentra en una recuperación como estaba estipulado. Sin embargo, Charly permanezca internado en los próximos días para ser controlado y monitoreado por su equipo médico, de acuerdo a su evolución recibirá el alta manteniendo un control médico sobre el funcionamiento de su órgano.

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