Máxima Zorreguieta reafirmó el poder de las botas XL con un jugado look que marca tendencia

Máxima Zorreguieta visitó un ecosistema industrial, ubicado en los Países Bajos, con un look de alto impacto. Fiel a su estilo sofisticado y trendy, la monarca apostó por un outfit que se potenció con el calzado favorito de la temporada. Se trata de las botas XL, un aliado infalible que brinda elegancia y comodidad en partes iguales.

Botas XL en clave royal: el look de Máxima Zorreguieta que pisa fuerte

La impronta personal de Máxima Zorreguieta volvió a imponerse con un look sobrio, moderno y perfectamente equilibrado. Sin embargo, más allá del conjunto elegido para un compromiso institucional, todas las miradas se posaron en un elemento clave: sus botas XL. En la cuenta oficial de Instagram de la Casa Real de Holanda, la reina se muestra sentada en una pieza de diseño orgánico y rodeada de un entorno minimalista con un outfit clásico con guiños contemporáneos.

Su atuendo incluye una falda midi en tono beige combinada con una capa tipo abrigo estructurado en color negro. Esta pieza se destaca por sus detalles artesanales en los laterales en tonos morado y blanco. Con esta propuesta logró un estilo refinado, funcional y con identidad propia, aunque las botas fueron las encargadas de definir el look.

Las botas de Máxima Zorreguieta en clave royal

Este calzado responde a una de las fórmulas más efectivas del guardarropa invernal: botas de caña alta, en cuero negro y con taco. Se trata de un diseño atemporal que nunca pierde vigencia y que, en este caso, eleva el atuendo de Máxima Zorreguieta hacia un terreno más elegante y poderoso.

Las botas XL se caracterizan, además, por sus líneas limpias sin excesos y por su horma estilizada que alarga visualmente las piernas, un recurso fundamental en este tipo de estilismos. El taco, firme pero cómodo, aporta altura sin resignar practicidad, algo que Máxima Zorreguieta prioriza en sus apariciones públicas. No es casual que la esposa del rey Guillermo Alejandro opte por este tipo de calzado ya que en distintas ocasiones apostó por botas similares que combinan sofisticación, versatilidad y diseño.

La tendencia más chic de la temporada otoño invierno 2026

Las botas XL siguen siendo una de las grandes protagonistas de la temporada otoño invierno. Firmas internacionales y referentes de estilo coinciden en su vigencia, especialmente en versiones en tonos neutros como negro, camel o nude, que permiten múltiples combinaciones.

Máxima Zorreguieta

El negro, lejos de ser una opción básica, funciona como un ancla visual. El cuero, por su parte, suma textura y estructura. Este material no solo es sinónimo de elegancia, sino también de durabilidad y carácter. Además, refleja una tendencia clara: el regreso de las piezas clásicas con impronta minimalista, donde la calidad del material cobra protagonismo. En este caso, las botas XL genera contraste con la tonalidad clara de la falda que lució Máxima Zorreguieta y aporta profundidad a la vestimenta.

Con esta elección, la monarca reafirma una moda clave: el equilibrio entre moda y funcionalidad. Lejos de looks recargados, en esta oportunidad optó por piezas clásicas y zapatos de caña alta que regresan nuevamente en los días más fríos del año. De esta manera, Máxima Zorreguieta reafirmó el poder de las botas XL con un jugado look que marca tendencia.