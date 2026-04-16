Quién es Saula Benavente, la novia de Luis Brandoni que lo acompaña en su peor momento de salud

Mientras crece la preocupación por el estado de salud de Luis Brandoni, hay una figura que vuelve a quedar cerca suyo en este momento delicado: Saula Benavente, su pareja desde hace más de una década. El actor, de 85 años, continúa internado después de la caída que sufrió en su casa y la producción de ¿Quién es quién? determinó suspender la temporada hasta nuevo aviso para priorizar su recuperación. En ese contexto, la atención también se posó sobre la mujer de bajo perfil que lo acompaña desde hace años.

Luis Brandoni y Saula Benavente: arte, bajo perfil y una historia que lleva más de una década

Saula Benavente tiene 52 años, trabaja como directora, guionista y productora, y pertenece a una familia profundamente vinculada al mundo artístico. Es hija del escenógrafo Saulo Benavente, una figura central del teatro argentino del siglo XX, y creció en un universo atravesado por los escenarios y la vida cultural. Ese origen también ayuda a entender el terreno común que la unió a Brandoni: más allá de la diferencia de edad, entre los dos siempre hubo afinidades ligadas al arte, al trabajo y a una forma parecida de mirar ese mundo.

Luis Brandoni y Saula Benavente.

Su carrera también incluye trabajos propios dentro del campo audiovisual. Participó en 25 películas y trabajó en distintas áreas. Entre sus proyectos más conocidos aparecen Una vez, un circo (2024), como directora y guionista; Baldío (2019), como guionista, productora y productora ejecutiva; Guaraní (2015), como productora; y Gule gule, crónicas de un viaje (2015), como directora. Nació en la Ciudad de Buenos Aires y estudió en la Universidad del Cine.

Cómo construyeron Luis Brandoni y Saula Benavente se relación

La historia entre ellos empezó en 2013 y, desde entonces, construyeron una relación estable. Se conocieron mejor en uno de los cumpleaños de Claudio Segovia, el creador de Tango Argentino, y a partir de ahí empezaron a verse con más frecuencia. Con el tiempo encontraron una forma de pareja que todavía hoy los define: no conviven. Como contó Saula en una entrevista con ¡Hola!, cada uno mantiene su casa, sus tiempos y su rutina, una decisión que les permitió sostener el vínculo desde la libertad y el deseo de encontrarse. Aun con ese perfil bajo, Saula acompaña a Brandoni en distintos eventos, entre ellos la alfombra roja de los Martín Fierro y otras salidas vinculadas al mundo del espectáculo.

Luis Brandoni y Saula Benavente en los Premios Martín Fierro teatro 2025.

En paralelo, Saula también es madre de Baldomero, fruto de su relación con el percusionista Gerardo “Toto” Rotblat, integrante de Los Fabulosos Cadillacs. Siempre mantuvo un bajo perfil y pocas veces habló de su vida privada. Pero cuando se refirió a Brandoni, lo hizo con naturalidad, como si ni la diferencia de edad ni la decisión de no convivir necesitaran demasiada explicación.

Por eso, en medio del delicado presente de salud del actor, su figura vuelve a cobrar importancia. Saula Benavente aparece desde ese lugar silencioso que eligió desde el comienzo. Forma parte del costado más estable de la vida de Luis Brandoni y vuelve a quedar cerca suyo en estos momentos difíciles atravesados por la evolución del parte médico.