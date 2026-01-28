Escándalo total: aseguran que Roberto Pettinato se quedó con millones de dólares de Charly García

La historia comenzó a tomar fuerza cuando Fernanda Iglesias, panelista del programa Puro Show de El Trece, reveló que Roberto Pettinato habría seducido a Mercedes “Mecha” Iñigo, en ese entonces pareja de Charly García, en un momento en que la relación entre el músico y su novia ya estaba pasando por un momento difícil.

Pettinato y Charly García, una relación artística y personal que hoy vuelve a ser revisada bajo la lupa mediática.

Iglesias sostuvo que Pettinato no solo forzó un vínculo sentimental con Mecha, sino que la relación —según sus palabras— la llevó a una situación emocional compleja mientras la pareja original aún estaba formalmente junta. “Pettinato la entró a volver loca”, relató la periodista, describiendo un vínculo que, en su relato, combinaba seducción, manipulación y control.

Pero más allá del affaire sentimental, el escándalo tomó otra dimensión cuando la misma panelista aseguró que el conductor le habría pedido dinero a la pareja de Charly García para financiar un proyecto musical: el disco Pettinato Plays García, que fue grabado alrededor de 2020 en Estados Unidos y que luego se publicó con una edición limitada en vinilo.

Cuánto dinero Roberto Pettinato usó de Charly García

El centro de la polémica es la cifra que Pettinato habría obtenido del bolsillo de Charly García, a través de Mecha Iñigo. Según lo revelado por Iglesias, se trataría de “varios millones de dólares”, un monto que habría sido destinado a costear los pasajes, estadías y la producción misma del disco homenaje, entre otros gastos vinculados al proyecto discográfico.

Este detalle fue lo que encendió aún más la discusión: para muchos seguidores del rock y del propio García, no solo fue una traición sentimental, sino que además habría implicado una traición financiera, con dinero que podría haber salido del patrimonio artístico y personal de Charly y terminado financiando una producción que, en teoría, era un homenaje a su obra.

Charly García, ícono indiscutido del rock nacional, envuelto en una historia que mezcla vínculos personales, dinero y traición

Contexto del vínculo y la traición

La historia entre Charly García y Mecha Iñigo era conocida en el ambiente rockero desde hace años, y según distintas versiones, su relación atravesó momentos muy cercanos a los del propio músico. Sin embargo, esto cambió cuando surgió la figura de Pettinato como un tercero en la trama, incluso antes de que la pareja se separara formalmente.

La panelista que expuso los detalles en televisión aseguró que, mientras Charly y Mecha todavía estaban juntos, Pettinato entabló un vínculo con ella que terminó desgastando la relación original, tanto a nivel emocional como financiero. Parte de la acusación apunta a que la relación entre Pettinato y Mecha no solo fue sentimental, sino también económica, y que este dinero terminó usado en un disco que llevaba el nombre de García.

Revelaciones de Pettinato sacuden al ambiente musical

Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales de Pettinato sobre estas acusaciones específicas, ni confirmaciones públicas de que lo mencionado en televisión refleje cifras precisas. Pero el eco de estas versiones resuena fuerte, en especial por la combinación de figuras tan importantes —Charly García, considerado uno de los pilares del rock argentino, y Pettinato, una figura mediática controvertida por donde se lo mire.

Una de las grandes incógnitas que circulan desde que se dieron a conocer estos detalles es si Roberto Pettinato devolvió o no el dinero que supuestamente obtuvo de Charly García para sus proyectos. En los relatos de la panelista no se menciona una devolución concreta, y eso alimenta la idea de que, de haberse producido esa transferencia millonaria, hoy podría tratarse de una deuda pendiente con el músico.

BR