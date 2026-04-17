Preocupación por la salud de Mario Alarcón: fue internado de urgencia

Mario Alarcón es uno de los actores más consagrados del cine argentino, con una participación en papeles de éxito e importancia internacional. Sin embargo, en las últimas horas generó preocupación entre sus seguidores, cuando se dio a conocer que fue internado de urgencia. El artista de 80 años habría sido ingresado, y en el streaming de Bondi contaron los detalles respecto cómo se encuentra. Esta situación generó tensión en sus seguidores, quienes lo acompañan en todos sus proyectos cinematográficos.

Mario Alarcón

Internaron de urgencia a Mario Alarcón: los detalles

Mario Alarcón es uno de los actores más icónicos del cine argentino. Entre sus películas más destacadas se encuentran El secreto de sus ojos, ganadora del Óscar, El robo del siglo, y 1978, su más reciente proyecto de terror que le permitió tener un premio a Mejor Actor. Sus seguidores lo acompañan en todos los proyectos artísticos, que demuestran el cariño que tiene por la cultura nacional y su forma de expresión. Sin embargo, en las últimas horas, su nombre se volvió tendencia por una dura noticia que golpeó a todos sus cercanos.

En Bondi, el streaming de LAM, Santiago Riva Roy expuso que Mario Alarcón debió ser ingresado de urgencia, lo que provocó que se cancelará un nuevo proyecto que se estaba encaminando. "Está acompañado de Matías, su hijo, quien es el que está con el celular de su papá. Es un actorazo, y no tiene relación con Pablo Alarcón, cabe destacar", explicó. Si bien no pudo detallar lo ocurrido, expuso que era una situación difícil, generando tensión en los seguidores del actor.

Los éxitos de Mario Alarcón: de El secreto de sus ojos al terror de 1978

Mario Alarcón demostró su versatilidad actoral con una gran lista de éxitos que van desde policiales que llegaron a premios internacionales, pasando por dramas cómicos, películas de acción y el terror de una dura época de la historia argentina. En su cuenta de Instagram, donde reúne más de 5 mil seguidores, no duda en poner todos sus proyectos que lo mantienen orgulloso de su trabajo.

El secreto de sus ojos, estrenada en 2009 y nominada a los Óscar, fue su más grande éxito, gracias a su interpretación del Juez Fortuna Lacalle. Seguido a esto, aparecieron títulos como Milagro de otoño,Mamá se fue de viaje, Los que aman odian, Vino para robar y El notificador. El robo del siglo y 1978 fueron sus dos últimos estrenos, que tocan puntos importantes de la historia argentina. La primera trata de la crisis del 2001, mientras que la segunda es un retelling de terror de la dictadura militar.

Mario Alarcón

Sin embargo, lejos de sus exitosos proyectos, Mario Alarcón generó preocupación a todos sus seguidores, cuando dieron a conocer que se encontraba internado de urgencia. Por el momento, la familia mantuvo su hermetismo respecto al cuadro de salud del actor, solo informando la situación actual. Los usuarios comenzaron a dejar sus mensajes de fortaleza, intentando expresar su apoyo incondicional al artista que enamoró a todos.

A.E