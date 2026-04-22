Así está Mía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso: nació prematura, pesaba un kilo y hoy cumple 13 años

Este miércoles 22 de abril, Mía, la primera hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, cumple 13 años. Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño para la adolescente que, al nacer atravesó una etapa sumamente difícil que casi le cuesta la vida. Por esta razón, cada vez que vuelve a dar una vuelta al sol, sus padres recuerdan aquellos días de tormento donde le decían que tenía un “70% que no viva y un 30% que sí”.

Las desgarradoras declaraciones de Ángel Di María sobre el nacimiento de Mía

Desde que nació, Mía, la primera hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, se convirtió en una guerrera de la vida, según narró su papá. En una entrevista que brindó para Olé, el Fideo recordó cómo fue el nacimiento de la nena que, desde que tenía apenas unas horas, luchó por su vida.

Ángel Di María, Mía | Instagram

El histórico futbolista del seleccionado nacional recordó aquel momento como el más duro de su vida y no dudó en poner en palabras el miedo que sintió como padre primerizo. “Que nazca y te digan que tenía un 70% de que no viva y un 30% de que sí fue lo más duro que me pasó”, confesó en diálogo con Olé, al rememorar los días en los que cada parte médico definía el ánimo de toda la familia. La beba, que había nacido prematura y con tan sólo un kilo, pasó semanas en neonatología manteniendo a sus padres en un sinfín de emociones.

Con el paso del tiempo, el futbolista también destacó la fortaleza que le transmitió su hija desde el primer día. “Mi hija me enseñó que es imposible bajar los brazos, que siempre hay que luchar y que se puede salir adelante”, aseguró emocionado, dejando en claro que aquella experiencia de ver internada durante dos meses a Mía marcó a fuego su vida y la de su esposa.

Jorgelina Cardoso y Mía | Instagram

La nueva vida de Mía

Cada cumpleaños de Mía, para la familia de Ángel Di María, es motivo de un doble festejo por la vida. Por desafiar a la muerte y por volver a nacer. Mediante un posteo en su cuenta personal de Instagram, Jorgelina Cardoso homenajeó a la cumpleañera con un video en el que se ve el crecimiento de la niña, convertida en toda una adolescente. “El 22 de abril de 2013 llegaste a mi vida para hacerme la mujer más feliz del mundo. Tu nobleza, tu valentía, tu inteligencia, tu madurez, tu dulzura y tu frescura te hacen un ser de luz. Gracias por ser única y tan mágica”, manifestó la influencer. Finalmente concluyó con unas tiernas palabras de cariño: “Mamá te ama con todo su ser”.

Por su parte, el campeón del mundo también formó parte de los halagos en redes. “Espero que sigas siendo esa hermosura de nena que sos, que sigas sonriendo y siendo muy muy feliz. Te amo más que a mi vida flaquita”, escribió lleno de emoción junto a una foto donde se la ve a la niña sentada plácidamente en un sillón mientras mira atenta fuera de plano.

Según lo que se muestra en las plataformas de interacción social, Mía mantiene una vida propia de un adolescente. De vez en cuando, sorprende en la web con trends junto a su papá que rápidamente se convierten en viral y generan las reacciones de los usuarios. Además, como mostró su mamá hace unos días, es fanática de Tini Stoessel y asiste a recitales juveniles. Todas sus acciones son seguidas de cerca por el acompañamiento de sus padres.

Mía Di María | Instagram

Hoy, a trece años de aquel episodio que marcó su paternidad para siempre, Jorgelina Cardoso y Ángel Di María disfrutan del crecimiento de la niña que habla inglés y francés y que, sin proponérselo, llegó a este mundo a demostrarles el verdadero valor de las cosas reales, donde la unión y el amor forman parte del eje central de la familia del rosarino.

NB