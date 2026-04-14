Nequi Galotti volvió a dar cátedra de salud y bienestar con una simple práctica casera. A través de su red social, la periodista mostró qué elemento forma parte de su baño y generó curiosidad entre sus miles de seguidores. Así, lejos de mostrar un outfit sofisticado y trendy, se encargó de brindar un tip infalible para sentirse mejor.

Nequi Galotti sorprendió con un particular ritual en su ducha: para qué sirve

Nequi Galotti volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez por una práctica tan simple como llamativa dentro de su baño. La modelo mostró que coloca una rama vegetal colgada en la ducha, un detalle que no solo aporta estética sino que también tiene múltiples beneficios para su bienestar.

Nequi Galotti

Mediante un breve video que subió a sus historias de Instagram, donde muestra su ducha abierta con este elemento, Nequi Galotti cautivó por completo a los usuarios. Tal como se puede ver, la rama que posee en este espacio íntimo de su casa es un eucalipto, una especie muy utilizada en rituales caseros vinculados a la relajación y el cuidado de la salud. Al entrar en contacto con el vapor del agua caliente, sus hojas liberan aceites esenciales que se dispersan en el ambiente, generando una experiencia similar a la de un spa.

Esta decisión de usar ramas de eucalipto en su baño no es casualidad ya que en los últimos años se volvió tendencia, especialmente entre quienes buscan alternativas naturales para sumar a su rutina diaria. Nequi Galotti, además, sabe que tiene múltiples beneficios como descongestionar las vías respiratorias ya que el vapor junto con esta planta ayuda a aliviar la congestión nasal.

Asimismo, relaja el cuerpo y mente mediante su aroma. Otras de las ventajas que ofrece el eucalipto en la ducha es su efecto revitalizante, que ayuda a reducir el estrés y mejorar el ánimo, y la sensación de ambiente más fresco que genera al convertirse en un aromatizante natural.

El detalle verde en la ducha de Nequi Galotti que es furor

Cabe mencionar que el eucalipto también aporta un toque verde y estético que eleva la decoración del baño, algo que muchas celebridades incorporan en sus espacios. En el caso de Nequi Galotti, este detalle eleva lo visual y transforma la ducha en un ambiente más armónico, relajante y sofisticado, donde el diseño y el bienestar conviven en perfecta sintonía.

El detalle verde en la ducha de Nequi Galotti que es furor

Por esta razón, cada vez más personas replican esta idea en sus hogares, convirtiendo la ducha diaria en un pequeño ritual de relajación. Una tendencia simple, accesible y natural que demuestra que no siempre se necesitan grandes cambios para transformar un espacio cotidiano. De esta manera, la particular práctica de Nequi Galotti en su baño con el uso de una rama vegetal no pasó desapercibida en redes sociales y deslumbró por completo gracias a sus beneficios y su poder decorativo.