Pablo Echarri habló del beso entre Nancy Duplaá y Natalia Oreiro

Pablo Echarri y Nancy Duplaá forman una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Ambos tienen dos hijos en común, Morena (19) y Julián (12 años), que junto a Luca (22), hijo de la también actriz con el conductor, Matías Martin conforman una familia ensamblada hace años.

En diálogo con Agarrate Catalina, Echarri confesó que con “Nancy estamos contentos, juntos como siempre y muy atentos a nuestra familia, a nuestros hijos. Las adolescencias vienen con mucha necesidad de que los padres estén presentes y nosotros estamos con mucha posibilidad de estar cerca de ellos porque podemos manejar el tema del trabajo. Nosotros estamos bien, estamos sólidos, estamos bárbaro”.

El consagrado actor se refirió al beso que su colega y ex pareja, Natalia Oreiero, le dio a su esposa: “A mí me pone contento que ellas se tengan un cariño mutuo y que se lleven bien. Eso es lo natural y habla de que claramente no hay ningún rencor y no hay nada que esconder bajo la alfombra. Hay muy buena madera en todos los integrantes de este triángulo, por decirlo de alguna forma”. El beso tuvo lugar en la alfombra roja de los Premios Cóndor, cuando Nancy estaba dando una nota a Socios del espectáculo y Natalia, le estampó un beso en la mejilla y siguió de largo, poniendo fin a décadas de rumores de enemistad.

Nunca ajeno a la situación del país, Echarri aclaró cómo encarará la política de cara al futuro: “Es un hecho en mi vida que llegó para quedarse. Veo que hay mucho para transformar en mi sector –no voy a hablar de la Argentina–, yo sé que en mi sector hay mucho por mejorar, hay muchas leyes que debe haber para que la industria audiovisual sea más potente y creo que puedo aportar mucho ahí. Me parece que la política la puedo apuntar hacia ese trabajo.