Pampita aclaró por qué ahora se muestra en redes con Benjamín Vicuña.

Pampita estuvo como invitada especial en el nuevo programa de Fabián Doman “Momento D”. La modelo aceptó la invitación de la producción y no puso reparos en responder a las preguntas que los picantes panelistas del programa le hicieron.

Codo a codo con Pampito y Cinthia Fernández, Pampita respondió dos preguntas claves y que tanto eco han generado entre sus seguidores. La primera de ella y una de las que más intriga genera, es sobre su constante y nueva exposición en redes de su relación con su exmarido y padre de sus hijos mayores, Benjamín Vicuña.

Cinthia Fernández le preguntó a la presentadora por qué desde que Benjamín Vicuña se separó de la China Suárez, ella decidió empezar a publicar material familiar con el actor chileno. La respuesta fue cortita y al pie: “Tal vez porque no publicábamos las fotos”, pero esto no fue suficiente y continuó.

“Tal vez no tenían las fotos, no las publicaban y tal vez eso era contraproducente porque pensaban que estábamos enemistados al no tener esos momentos retratados”. Pampita aclaró que la prioridad en su familia han sido sus hijos. También remarcó que Benjamín ha estado en los momentos claves de sus hijos, solo que ahora lo muestran.

“En la intimidad de la familia, los chicos siempre contaron con su familia unida en todos sus actos escolares, sus cumpleaños, en las fiestas”, le respondió Pampita, luego enfatizó: “Vivimos un modelo de familia lleno de amor”.

Esto dijo Pampita sobre la relación de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Vicuña y Eli son una de las parejas más nuevas del entrenamiento nacional, pero su romance cobra mayor relevancia porque Benjamín es ex de Pampita y Eli la hija de una gran amiga de Pampita. Con esos detalles ya claros, La modelo se atrevió a responder sobre la segunda pregunta cuya respuesta había sido tan esperada.

Pampito y Fabián metieron picante a la visita en el set de la presentadora y le consultaron su opinión sobre dicho romance. “Quiero muchísimo a la mamá de Eli. A Eli la conozco hace muchos años y es una mujer de muy buen corazón. ¡Lo que tengo que decir se lo digo en privado!”

Pampita cumplió hace poco 44 años, tiene ahora una familia ensamblada con su esposo Roberto García Moritán. Su amor lo vive a pleno y disfruta de cada momento con su familia. Para la modelo, que su familia esté bien, es primordial y considera que si los adultos están bien, eso será un beneficio para sus hijos. “Que los padres estén bien es muy bueno”.

