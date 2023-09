Florencia de la V dejó su huella en un programa histórico de la televisión como es Intrusos. Ella es la conductora del ciclo en la actualidad y no deja de sorprender con su excelente labor. Ahora, la actriz reveló que tuvo una convocatoria importante por parte de uno de los programas más exitosos del momento, pero tuvo que decir que no.

Desde el inicio de Bailando 2023, todos los programas de América TV se han centrado en lo que ocurre en la pista de baile más famosa del país. Florencia cuenta con experiencia en este ámbito, ya que ganó una edición del show y llegó a las semifinales en otra, aunque esto ocurrió hace más de 15 años.

Florencia de la V en la conducción de Intrusos

La polémica comenzó con la expresión de molestia de Guido Záffora, panelista de Intrusos y participante del reality show, debido a las críticas dirigidas a los coaches. Flor comentó que estaban perdiendo el tiempo, y él respondió: "No es una cuestión de perder tiempo, es una cuestión de los ensayos. Uno va construyendo los bailes, ayer el Conejo me encantó, Flor Vigna me encantó. Estamos recién en la tercera semana".

En ese momento, Flor comentó: "El Conejo sin ningún tipo de formación artística lo hizo muy bien, no estudió y sin embargo mirá lo que hizo". Mientras hablaba, Záffora se enojaba aún más, algunos panelistas se reían y uno de ellos señaló: "Te pasó el trapo".

Pampito también expresó que no le gustó la actuación de su compañero de programa, a lo que Guido respondió: "Puede ser que me equivoqué con la música". Luego, añadió que en su próxima actuación se esforzaría más. Después, al mostrar imágenes de la actuación de baile urbano, Flor comentó: "Sabes lo que me pasa, yo veo esta cosa de la Bomber, el urbano y los pantalones anchos y estoy cansada".

"Llamame antigua, llámenme antigua, eh. Yo soy de otra época, pero esto me duerme, me aburre completamente. No lo puedo ni ver", añadió Flor de la V. Entonces, Laura Ubfal sugirió cambiar de canal, y Flor respondió con firmeza: "Yo no voy a cambiar porque banco a América pero me la voy a aguantar".

La controversial selección de los jurados del Bailando 2023

Pablo Layus, otro de los panelistas, propuso una solución: "Yo propongo una cosa, me parece que tenés que estar sentada con el jurado". En ese momento, rompiendo el silencio, solo Laura Ubfal se atrevió a hablar. "Pero lo llamaron a Pachano", mencionó. Fue entonces cuando la conductora reveló la noticia del día: "¡Nooo! Me llamaron a mí pero no pude. Me llamó Marcelo cuando terminó el programa la semana pasada y me invitó a participar del jurado jueves y viernes de esta semana".

Florencia de la V en Intrusos

Florencia de la V, luego, explicó por qué rechazó la oferta. "Me hubiera encantado pero tengo un compromiso previo con una marca con la que yo trabajo. Ya había hecho fotos para el día de la madre, tengo que hacer otras más y mañana tengo una presentación. Se me superponía todo, le dije a Marcelo que le agradecía un montón pero que no podía ir", sentenció sobre la posibilidad de unirse al jurado del Bailando 2023.

SDM