De Pampita y Benjamín Vicuña a Iván de Pineda y Wanda Nara: Quiénes son los nominados a los Premios PRODU 2026

Los Premios PRODU 2026 anunciaron sus finalistas para una edición especial que celebra una década de trayectoria. Varias figuras argentinas y reconocidas producciones nacionales se destacan entre las candidaturas. La lista va desde Pampita y Benjamín Vicuña a Iván de Pineda y Wanda Nara.

Premios PRODU 2026: quiénes son los argentinos nominados y qué producciones se destacan

Los Premios PRODU 2026 dieron a conocer las candidaturas de su décima edición, que reúne a figuras y producciones destacadas de la industria audiovisual iberoamericana. Argentina se posiciona entre los países con mayor presencia en la competencia, con representantes en categorías de ficción, entretenimiento, cine, streaming, documentales y podcasts. Entre ellos se encuentran Pampita, Benjamín Vicuña, Iván de Pineda y Wanda Nara.

La premiación celebrará sus diez años con una gala transmitida por streaming, que contará con invitados especiales y entrevistas a los finalistas y ganadores. En esta edición, la organización entregará siete Grandes Premios, entre ellos el Gran Premio PRODU 10° Aniversario. La selección de los ganadores estará a cargo de más de 800 jurados especializados en distintas áreas del sector audiovisual.

Además de Pampita, Benjamín Vicuña, Iván de Pineda y Wanda Nara, otros de los argentinos que competirán por un reconocimiento son: Guillermo Francella, Dolores Fonzi, Camila Pláate, Griselda Siciliani, Carla Peterson, Nancy Dupláa, Darío Barassi, Mirtha Legrand y Mario Pergolini. La lista también contempla a profesionales nacionales que participaron en proyectos desarrollados y producidos en otros mercados.

Mirtha Legrand entre las nominadas a los Premios Produ 2026

Dentro del listado de finalistas, varias ficciones argentinas y coproducciones con participación nacional lograron una importante presencia. Barrabrava 2 lidera este grupo con diez candidaturas, seguida por Belén, Yiya y Margarita: Que tu cuento valga la pena 2, que consiguieron nueve nominaciones cada una.

Por su parte, El resto bien, Envidiosa 4, En el barro y El tiempo de las moscas suman ocho candidaturas por producción. A continuación se ubican Nieve roja y Hija del fuego: La venganza de la bastarda, con siete nominaciones; O11CE: Nueva generación, con seis; Amor animal y Quebranto, con cinco; y El encargado 4, que reúne cuatro.

En el recuento general de las planillas de finalistas, el título que se destaca es La casa de los espíritus, de Prime Video, con 21 nominaciones. Le siguen Como agua para chocolate 2, de HBO Max, con 14, y Las de siempre, con 13. En tanto, La oficina, Futuro desierto, Perfil falso 3, Dear killer nannies: Criado por sicarios y Las máscaras de oxígeno no caerán automáticamente alcanzaron doce candidaturas cada una. Cabe aclarar que estas cifras contemplan tanto las nominaciones correspondientes a cada producción como las obtenidas por sus integrantes en los distintos rubros de la competencia.

Los argentinos que compiten en los Premios Produ 2026 por trabajos realizados en el exterior

La presencia nacional en los Premios PRODU 2026 también se extiende a ficciones internacionales. En ese grupo se encuentra Michel Brown, nominado como Actor Protagonista de Drama Romántico por Simplemente Alicia, la serie colombiana de Netflix. Su compañero de producción, Leo Deluglio, también obtuvo una candidatura, en su caso como Actor Principal de Drama Psicológico.

El reconocimiento alcanza, además, al trabajo detrás de cámara. Marta Betoldi y Esteban del Campo fueron seleccionados por el guion de la misma ficción, mientras que Lucía Puenzo y Nicolás Puenzo competirán en la categoría de dirección por Futuro desierto. A su vez, Sebastián Borensztein figura entre los nominados por Instintos.

Otro de los nombres argentinos presentes es Sebastián Ortega, quien aspira al reconocimiento como showrunner de Dear killer nannies: Criado por sicarios. La producción también obtuvo una candidatura en dirección para Pablo Fendrik y Felipe Cano Ibáñez. A continuación, la lista completa de categorías y nominados con integrantes argentinos:

Serie Dramedy

Barrio Esperanza

Consuelo 2

El resto bien

Juntas & separadas

Por cien millones

El resto bien

Serie de Comedia Negra

El encargado 4

El tiempo de las moscas

Infieles

Se tiene que morir mucha gente

Vgly 2

El encargado 4

Serie de Comedia Romántica

Betty la fea. La historia continúa 2 —

— Enloqueciendo contigo 2

Envidiosa 4

Jogo cruzado

Perdiendo el juicio

Sin frenos

Envidiosa 4

Serie Thriller

Day one

Entre padre e hijo

La huésped

La nena

Marbella. Expediente judicial

Quebranto

Quebranto

Serie de Drama Criminal, Carcelario

Accidente 2

Barrabrava 2

En el barro

Impuros 6 —

— Ângela Diniz: Asesinada y condenada

Os outros 3

En el barro

Serie de Drama Psicológico

Dias perfeitos

El homenaje

Estado de fuga 1986

Hija del fuego: La venganza de la bastarda

Pecados inconfesables

Perfil falso 3

Hija del fuego: La venganza de la bastarda

Serie de Drama Romántico

Amor animal

Amor en ruinas

Como agua para chocolate 2

Entre tierras 2

Las hijas de la criada

Simplemente Alicia

Simplemente Alicia

Serie de Drama Familiar

Cangaço novo 2

Cuando los ángeles caen

Dear killer nannies: Criado por sicarios

El otro padre

Pura sangre

Yakarta

Dear killer nannies: Criado por sicarios

Actriz Protagonista de Dramedy

Cassandra Sánchez-Navarro — Consuelo 2

Mariona Terés — Barrio Esperanza

Sheron Menezzes — Juntas & separadas

Violeta Urtizberea — El resto bien

Actriz Protagonista de Comedia Negra

Anna Castillo — Se tiene que morir mucha gente

Carla Peterson — El tiempo de las moscas

Claudia La Gatta — Infieles

Nancy Dupláa — El tiempo de las moscas

Sasha González — Vgly 2

Nancy Dupláa

Actriz Protagonista de Comedia Romántica

Ana González Bello — Amor de oficina

Ana María Orozco — Betty la fea. La historia continúa 2

Carol Castro — Jogo cruzado

Griselda Siciliani — Envidiosa 4

Javiera Contador — Sin frenos

Regina Blandón — Enloqueciendo contigo 2

Griselda Siciliani

Actor Protagonista de Comedia Negra

Alex Lago — Vgly 2

Benjamin Vicuña — El resto bien

Benny Emmanuel — Vgly 2

César Manzano — Infieles

Guillermo Francella — El encargado 4

Juan Daniel García Treviño — Vgly 2

Guillermo Francella

Presentador de Programa de Concurso

Capi Pérez — 100 mexicanos VIP 3

Daniel Fuenzalida — ¡Ahora caigo! Chile

Darío Barassi — ¡Ahora caigo! Argentina

Iván de Pineda — Desafío Atenea

Iván de Pineda — Pasapalabra

Ramón García — El Grand Prix del verano

Iván de Pineda

Presentadora de Programa de Realidad de Talento y Habilidad

Alejandra Espinoza — ¿Apostarías por mí? .

. Carmen Villalobos — Top chef VIP 4 .

. Diana Bolocco — Fiebre de baile .

. Grisel Quiroga — La gran batalla: Duelo de voces .

. María José Quintanilla — Coliseo .

. Wanda Nara — MasterChef celebrity.

Wanda Nara

​Presentadora de Streaming

Carolina “Pampita” Ardohain — Mundo Mundial

Luciana Roy — La granja VIP Perú. El post show

Nati Jota — Sería Increíble

Zaira Nara — Ahora quiero vale 4

Pampita

Presentadora de Variedades