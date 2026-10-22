De Pampita y Benjamín Vicuña a Iván de Pineda y Wanda Nara: Quiénes son los nominados a los Premios PRODU 2026

Los Premios PRODU 2026 anunciaron sus finalistas para una edición especial que celebra una década de trayectoria. Varias figuras argentinas y reconocidas producciones nacionales se destacan entre las candidaturas. La lista va desde Pampita y Benjamín Vicuña a Iván de Pineda y Wanda Nara.
Premios PRODU 2026: quiénes son los argentinos nominados y qué producciones se destacan
Los Premios PRODU 2026 dieron a conocer las candidaturas de su décima edición, que reúne a figuras y producciones destacadas de la industria audiovisual iberoamericana. Argentina se posiciona entre los países con mayor presencia en la competencia, con representantes en categorías de ficción, entretenimiento, cine, streaming, documentales y podcasts. Entre ellos se encuentran Pampita, Benjamín Vicuña, Iván de Pineda y Wanda Nara.
La premiación celebrará sus diez años con una gala transmitida por streaming, que contará con invitados especiales y entrevistas a los finalistas y ganadores. En esta edición, la organización entregará siete Grandes Premios, entre ellos el Gran Premio PRODU 10° Aniversario. La selección de los ganadores estará a cargo de más de 800 jurados especializados en distintas áreas del sector audiovisual.
Además de Pampita, Benjamín Vicuña, Iván de Pineda y Wanda Nara, otros de los argentinos que competirán por un reconocimiento son: Guillermo Francella, Dolores Fonzi, Camila Pláate, Griselda Siciliani, Carla Peterson, Nancy Dupláa, Darío Barassi, Mirtha Legrand y Mario Pergolini. La lista también contempla a profesionales nacionales que participaron en proyectos desarrollados y producidos en otros mercados.
Dentro del listado de finalistas, varias ficciones argentinas y coproducciones con participación nacional lograron una importante presencia. Barrabrava 2 lidera este grupo con diez candidaturas, seguida por Belén, Yiya y Margarita: Que tu cuento valga la pena 2, que consiguieron nueve nominaciones cada una.
Por su parte, El resto bien, Envidiosa 4, En el barro y El tiempo de las moscas suman ocho candidaturas por producción. A continuación se ubican Nieve roja y Hija del fuego: La venganza de la bastarda, con siete nominaciones; O11CE: Nueva generación, con seis; Amor animal y Quebranto, con cinco; y El encargado 4, que reúne cuatro.
En el recuento general de las planillas de finalistas, el título que se destaca es La casa de los espíritus, de Prime Video, con 21 nominaciones. Le siguen Como agua para chocolate 2, de HBO Max, con 14, y Las de siempre, con 13. En tanto, La oficina, Futuro desierto, Perfil falso 3, Dear killer nannies: Criado por sicarios y Las máscaras de oxígeno no caerán automáticamente alcanzaron doce candidaturas cada una. Cabe aclarar que estas cifras contemplan tanto las nominaciones correspondientes a cada producción como las obtenidas por sus integrantes en los distintos rubros de la competencia.
Los argentinos que compiten en los Premios Produ 2026 por trabajos realizados en el exterior
La presencia nacional en los Premios PRODU 2026 también se extiende a ficciones internacionales. En ese grupo se encuentra Michel Brown, nominado como Actor Protagonista de Drama Romántico por Simplemente Alicia, la serie colombiana de Netflix. Su compañero de producción, Leo Deluglio, también obtuvo una candidatura, en su caso como Actor Principal de Drama Psicológico.
El reconocimiento alcanza, además, al trabajo detrás de cámara. Marta Betoldi y Esteban del Campo fueron seleccionados por el guion de la misma ficción, mientras que Lucía Puenzo y Nicolás Puenzo competirán en la categoría de dirección por Futuro desierto. A su vez, Sebastián Borensztein figura entre los nominados por Instintos.
Otro de los nombres argentinos presentes es Sebastián Ortega, quien aspira al reconocimiento como showrunner de Dear killer nannies: Criado por sicarios. La producción también obtuvo una candidatura en dirección para Pablo Fendrik y Felipe Cano Ibáñez. A continuación, la lista completa de categorías y nominados con integrantes argentinos:
Serie Dramedy
- Barrio Esperanza
- Consuelo 2
- El resto bien
- Juntas & separadas
- Por cien millones
Serie de Comedia Negra
- El encargado 4
- El tiempo de las moscas
- Infieles
- Se tiene que morir mucha gente
- Vgly 2
Serie de Comedia Romántica
- Betty la fea. La historia continúa 2 —
- Enloqueciendo contigo 2
- Envidiosa 4
- Jogo cruzado
- Perdiendo el juicio
- Sin frenos
Serie Thriller
- Day one
- Entre padre e hijo
- La huésped
- La nena
- Marbella. Expediente judicial
- Quebranto
Serie de Drama Criminal, Carcelario
- Accidente 2
- Barrabrava 2
- En el barro
- Impuros 6 —
- Ângela Diniz: Asesinada y condenada
- Os outros 3
Serie de Drama Psicológico
- Dias perfeitos
- El homenaje
- Estado de fuga 1986
- Hija del fuego: La venganza de la bastarda
- Pecados inconfesables
- Perfil falso 3
Serie de Drama Romántico
- Amor animal
- Amor en ruinas
- Como agua para chocolate 2
- Entre tierras 2
- Las hijas de la criada
- Simplemente Alicia
Serie de Drama Familiar
- Cangaço novo 2
- Cuando los ángeles caen
- Dear killer nannies: Criado por sicarios
- El otro padre
- Pura sangre
- Yakarta
Actriz Protagonista de Dramedy
- Cassandra Sánchez-Navarro — Consuelo 2
- Mariona Terés — Barrio Esperanza
- Sheron Menezzes — Juntas & separadas
- Violeta Urtizberea — El resto bien
Actriz Protagonista de Comedia Negra
- Anna Castillo — Se tiene que morir mucha gente
- Carla Peterson — El tiempo de las moscas
- Claudia La Gatta — Infieles
- Nancy Dupláa — El tiempo de las moscas
- Sasha González — Vgly 2
Actriz Protagonista de Comedia Romántica
- Ana González Bello — Amor de oficina
- Ana María Orozco — Betty la fea. La historia continúa 2
- Carol Castro — Jogo cruzado
- Griselda Siciliani — Envidiosa 4
- Javiera Contador — Sin frenos
- Regina Blandón — Enloqueciendo contigo 2
Actor Protagonista de Comedia Negra
- Alex Lago — Vgly 2
- Benjamin Vicuña — El resto bien
- Benny Emmanuel — Vgly 2
- César Manzano — Infieles
- Guillermo Francella — El encargado 4
- Juan Daniel García Treviño — Vgly 2
Presentador de Programa de Concurso
- Capi Pérez — 100 mexicanos VIP 3
- Daniel Fuenzalida — ¡Ahora caigo! Chile
- Darío Barassi — ¡Ahora caigo! Argentina
- Iván de Pineda — Desafío Atenea
- Iván de Pineda — Pasapalabra
- Ramón García — El Grand Prix del verano
Presentadora de Programa de Realidad de Talento y Habilidad
- Alejandra Espinoza — ¿Apostarías por mí?.
- Carmen Villalobos — Top chef VIP 4.
- Diana Bolocco — Fiebre de baile.
- Grisel Quiroga — La gran batalla: Duelo de voces.
- María José Quintanilla — Coliseo.
- Wanda Nara — MasterChef celebrity.
Presentadora de Streaming
- Carolina “Pampita” Ardohain — Mundo Mundial
- Luciana Roy — La granja VIP Perú. El post show
- Nati Jota — Sería Increíble
- Zaira Nara — Ahora quiero vale 4
Presentadora de Variedades
- Gabriela Quiroga — Vivalavi CDMX
- Galilea Montijo — Netas divinas
- Karen Doggenweiler — Mucho gusto
- Mirtha Legrand — La noche de Mirtha
- Moria Casán — La mañana con Moria
- Paulina Mercado — Sale el sol