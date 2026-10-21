Los looks diferentes de Zaira y Wanda Nara para el estreno de "¿Querés ser mi hijo?"

Zaira estuvo presente en el debut actoral de Wanda Nara en cines con su película "¿Querés ser mi hijo?", que protagoniza junto a Agustín Bernasconi. En el evento, que estuvo repleto de fotógrafos y periodistas, las modelos se mostraron con estilismos que reflejaron sus estilos personales.

Zaira y Wanda Nara: vestido negro y flores rojas, las claves de sus looks para una noche de cine

Zaira y Wanda Nara se robaron las miradas en el estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la película que marca el debut actoral de la conductora de Masterchef Celebrity en la pantalla grande. Para la ocasión, las hermanas eligieron dos propuestas de moda con personalidades bien definidas: mientras la primera apostó por la elegancia atemporal del negro, la segunda lució un diseño floral de alto impacto.

Por acompañar a su hermana en una noche muy especial, Zaira Nara optó por una fórmula clásica que nunca pierde vigencia: el little black dress (LBD). La modelo lució un vestido negro de largo midi, entallado y de líneas minimalistas, que se destacó por su cuello alto y cerrado y por una silueta limpia que priorizó la elegancia por encima de los detalles llamativos.

Zaira Nara

A diferencia de la propuesta de su hermana, su outfit apostó por la sobriedad y la versatilidad del negro liso. El diseño ajustado acompañó la figura y construyó una imagen sofisticada, en sintonía con una de las máximas de la moda: los básicos bien elegidos pueden convertirse en grandes aliados para cualquier ocasión. Para completar el conjunto, Zaira Nara sumó sandalias negras de tiras finas, con sutiles detalles metálicos en la parte delantera, que aportaron delicadeza al calzado. Como accesorio, eligió un bolso al hombro en el mismo tono, en línea con la estética monocromática del atuendo.

Zaira Nara

Wanda Nara, por su parte, eligió un vestido de Dolce & Gabbana que combinó sensualidad y romanticismo. La pieza, de largo midi y silueta ajustada al cuerpo, se destacó por su estampa de grandes rosas rojas sobre un fondo negro intenso, una combinación que aportó dramatismo y sofisticación al estilismo.

Wanda Nara

El diseño presentó mangas largas y un escote pronunciado, de líneas curvas, que sumó un toque audaz sin perder la impronta elegante. Con un corte bodycon que acompañó la silueta y un largo por debajo de las rodillas, el vestido se convirtió en el protagonista absoluto de su look elegido para el estreno de su primera película. La elección de las rosas rojas también reforzó el carácter femenino de la propuesta. Este tipo de estampas florales, cuando se presentan en versiones XL y sobre fondos oscuros, adquieren una estética más intensa y sofisticada, ideal para eventos nocturnos y ocasiones especiales.

Wanda Nara

Dos looks, dos formas de interpretar la elegancia

Las elecciones de Zaira y Wanda Nara mostraron dos maneras diferentes de abordar la moda para una noche de estreno. Mientras la modelo encontró en el vestido negro minimalista una alternativa elegante y atemporal, la conductora se inclinó por el impacto de las flores rojas y una silueta ceñida.

Con estilos propios y apuestas bien definidas, las hermanas demostraron que tanto los clásicos de guardarropa como los diseños estampados pueden funcionar en una ocasión especial. De esta manera, los looks diferentes de Zaira y Wanda Nara para el estreno de "¿Querés ser mi hijo?" se llevaron todas las miradas al ser dos propuestas que combinaron personalidad, sofisticación y tendencias.