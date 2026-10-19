Benjamín Vicuña sorprendió al mostrar que pasó el Día de la Madre junto a sus hijos varones: Quiénes faltaban en la foto 

Benjamín Vicuña compartió una salida con Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain, durante el domingo 18 de octubre. El actor publicó una fotografía de los cuatro en un restaurante por el Día de la Madre. El encuentro llegó después de una semana de festejos familiares, marcada por el cumpleaños número doce del menor de los tres hermanos.

El intérprete apareció sonriente, con los chicos sentados a ambos lados de la mesa y los menús todavía a mano. La imagen mostró uno de los momentos que compartieron durante el domingo. No era la primera reunión familiar que llevaba a sus redes en esos días: poco antes había recuperado recuerdos de la infancia de su hijo y experiencias junto a sus hermanos.

La salida familiar de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña se reunió con Bautista, Beltrán y Benicio en Dashi, el restaurante cuyo nombre se distingue en las cartas. Los cuatro posaron antes de comer, con ropa informal y junto a un ventanal. El padre ocupó uno de los extremos, mientras los jóvenes se acomodaron alrededor de la mesa para la fotografía que después compartió.

Benjamín Vicuña con Bautista, Beltrán y Benicio en el Día de la Madre.

La salida ocurrió pocos días después del cumpleaños del menor de los tres, a quien el actor le había dedicado un saludo acompañado por fotografías y videos. Los recuerdos recorrieron distintas etapas de sus doce años, con escenas de vacaciones, paseos a caballo y abrazos. Entre las imágenes también incluyó una en la que aparecían los cinco hermanos.

En aquel mensaje, destacó especialmente la relación del cumpleañero con los demás chicos de la familia. “Gracias, Beni, por ser el hermano dulce y protector que sueña cualquier familia”, escribió. La dedicatoria también incluyó palabras sobre su crecimiento y un agradecimiento por los años de amor y aprendizaje que compartieron desde su nacimiento.

Para esta nueva reunión eligieron una mesa junto a un amplio ventanal. Sobre la madera había platos azules, servilletas blancas y un pequeño arreglo de flores. La publicación mostró al padre con los tres hermanos, sin un mensaje adicional sobre el encuentro.

Benjamín Vicuña con sus cinco hijos.

Quiénes faltaron en la foto familiar de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña no estuvo acompañado en el festejo familiar por el Día de la Madre por Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Eugenia “la China” Suárez, quien tampoco estaba en el encuentro. Los dos menores estaban de viaje por Estados Unidos con su mamá y Mauro Icardi, según la información publicada durante esos días. La actriz había sido vista en Miami, donde pasó parte de su estadía. Durante el domingo, la mamá de los chicos también recibió un saludo de su pareja por la celebración argentina y lo volvió a compartir en sus historias. El viaje coincidió con el encuentro del resto de los hermanos con su padre.Quien tampoco pudo estar en la cena organizada fue Pampita, ex pareja del actor.

En su presente personal también está Anita Espasandín, con quien mantiene una relación desde 2024. Ambos tienen hijos de vínculos anteriores y han hablado sobre cómo acompañan sus respectivas vidas familiares. En una entrevista publicada en julio, ella expresó: “Los dos pudimos hallar un lugar de refugio en el otro”, al referirse a la relación que construyeron.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín.

En otra entrevista, la emprendedora había contado que compartieron viajes con sus respectivos hijos, aunque en ese momento no convivían. La pareja fue incorporando planes familiares a su relación, además de acompañarse en eventos y compromisos públicos. Su presencia en la fotografía de archivo corresponde a ese vínculo; no hay confirmación de que haya participado de la comida del domingo.

La paternidad es un tema sobre el que Benjamín Vicuña suele escribir al compartir recuerdos familiares. En junio, al publicar un álbum dedicado a sus hijos, incluidos los recuerdos de Blanca, resumió ese sentimiento con un agradecimiento por “la oportunidad de ser padre de hijos hermosos”. Esta vez, eligió guardar una nueva escena junto a Bautista, Beltrán y Benicio.