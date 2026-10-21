Wanda Nara estrenó su película acompañada de toda su familia: Las fotos del clan Nara completo

Wanda Nara vivió una noche especial este martes 20 de octubre durante la avant premiere de “¿Querés ser mi hijo?”, su primera película como protagonista. La presentación se realizó en Showcase Belgrano, en Buenos Aires, donde estuvo acompañada por sus cinco hijos, su hermana Zaira Nara y sus padres, Nora Colosimo y Andrés Nara, además de numerosas figuras del espectáculo.

La función reunió a distintas generaciones de una de las familias más conocidas del ambiente artístico argentino. Entre fotografías de prensa y publicaciones compartidas en las redes sociales, el encuentro dejó varias postales de todo el clan, que aprovechó la ocasión para acompañar a la conductora en esta nueva etapa profesional.

Wanda Nara y las fotos con sus hijos durante el estreno de su película

Uno de los momentos destacados fue la presencia de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, los cinco hijos de Wanda Nara. Los tres varones, fruto de su matrimonio con Maxi López, y las dos niñas, de su relación con Mauro Icardi, estuvieron presentes para acompañar a su madre en su debut cinematográfico.

Para la ocasión, la empresaria eligió un vestido midi negro de Dolce & Gabbana, con grandes rosas rojas y hojas verdes. El diseño, de mangas largas y escote amplio, se destacó por su estampado floral. Completó el look con el cabello rubio suelto, maquillaje en tonos neutros y una cartera roja que también apareció en las fotografías tomadas dentro del cine.

En una de las imágenes compartidas, aparece abrazada a sus dos hijas menores frente a la pantalla, donde todavía se observan los créditos finales. La mayor lució una camisa blanca y pantalones de jean con detalles brillantes, mientras que la más pequeña llevó un vestido rosa de mangas cortas y sostuvo un peluche de pez payaso. Las tres sonrieron para la cámara al finalizar la función.

Wanda Nara junto a Francesca e Isabella durante el estreno de su película.

Los hijos varones también formaron parte de la celebración. El mayor asistió acompañado por su novia, mientras que sus hermanos se sumaron al resto de los invitados que presenciaron la proyección. La presencia de los chicos fue uno de los detalles más destacados de la velada, especialmente por tratarse de una ocasión vinculada con el nuevo desafío artístico de su madre.

Otra de las invitadas que no quiso perderse el evento fue la hermana de la protagonista. La modelo compartió una fotografía desde el pasillo del cine, con una caja de pochoclos entre las manos, mientras esperaba el comienzo de la película. Para la salida eligió un vestido negro sin mangas, que combinó con el cabello largo suelto y una cartera al hombro.

La imagen estuvo acompañada por una dedicatoria: “Esperando para ver a mi hermana en el cine”. En la postal aparece mirando a cámara mientras sostiene unos pochoclos cerca de su rostro. La publicación mostró uno de los instantes previos a la función, antes de que ambas se reunieran con sus familiares dentro de la sala.

Zaira Nara compartió una fotografía mientras esperaba el estreno cinematográfico de su hermana.

Zaira Nara, sus padres y las fotos de la reunión familiar en el cine

Además de Zaira Nara, Nora Colosimo y Andrés Nara estuvieron presentes en la avant premiere. El padre de las hermanas asistió acompañado por su pareja, Alejandra, mientras que la madre se sumó a las fotografías del evento. También estuvo Martín Migueles, actual novio de la protagonista, quien participó de la celebración junto a los integrantes de su círculo más cercano.

La reunión quedó registrada en una fotografía grupal tomada dentro del cine. La actriz aparece en el centro, rodeada por varios integrantes de su entorno, mientras que su hermana posa en primer plano, hacia uno de los extremos. A su alrededor se observan jóvenes y adultos que se acercaron para la imagen, con los créditos de la producción todavía proyectados sobre la pantalla.

La postal permitió mostrar otra perspectiva de la celebración, distinta de las imágenes individuales y de las tradicionales fotografías de prensa. Varios integrantes de la familia posaron juntos al finalizar la proyección, en una escena que también dejó ver la presencia de distintas generaciones. Fue uno de los retratos que circularon tras la presentación de la comedia romántica.

Wanda Nara, Zaira Nara y varios familiares e invitados durante la avant premiere de “¿Querés ser mi hijo?”.

Además de sus seres queridos, la función contó con compañeros del elenco y reconocidas figuras del espectáculo. Entre los asistentes estuvieron integrantes de la producción cinematográfica, personalidades de la televisión y participantes de MasterChef Celebrity, el programa culinario que conduce la empresaria. La convocatoria reunió a personas vinculadas con sus distintos proyectos profesionales, que asistieron para acompañar la presentación.

La comedia romántica llegará a las salas argentinas este jueves 22 de octubre. La historia sigue a una mujer de 42 años que descubre una infidelidad y pierde su trabajo. En busca de una nueva oportunidad laboral, asegura tener un hijo adulto y le pide a un vecino mucho más joven que se haga pasar por él. El acuerdo termina dando lugar a una relación inesperada.

Dirigida por Hernán Guerschuny y coprotagonizada por Agustín Bernasconi, “¿Querés ser mi hijo?” marca el primer papel protagónico de Wanda Nara en el cine. La presentación reunió a sus cinco hijos, sus padres y Zaira Nara, quienes acompañaron a la conductora en el estreno y protagonizaron varias de las fotografías que dejó esta nueva etapa de su carrera.