Ayer fue día de sentencia en La Academia y donde se develaban los votos secretos del jurado, que en esta ocasión fueron de Pampita. Charlotte Caniggia recibió la nota más baja con un cero que ocupó toda la hoja y una vez más, se despachó sin filtro contra la modelo.

En el medio de la pista, la hija del pájaro junto a MarceloTinelli dialogaban sobre las posibilidades de zafar del duelo que con un 3 lo iba a lograr, pero la participante, dado el enfrentamiento que había tenido con la esposa de Roberto García Moritán, se mostró pesimista.

"Pensás que va a ser menos de un 3?" le preguntó el conductor y Charlotte contestó contundente "Obvio!!!!. Ya perdí completamente la fe" a lo que el Marce le retrucó: "a Barby Franco la salvaron pero la participante, sabiendo muy bien lo que le esperaba afirmó: Barby Franco es la amiga de Pampita. Me tengo que hacer amiga de Jimena, de Piquín. Voy a armar una cena y ya está. Se van a copar y me van a amar".

Sin embargo, la participante cruzaba los dedos en el momento en el que se iba a develar su nota y le gritaba a su compañero "recemos"

Pero cuando Marcelo sacó el cartón con el enorme cero Charlotte no se quedó callada: "Pampi qué mala. No lo puedo creer esto, boludo".

Pampita castigó a Charlotte Caniggia con un 0 y se revivió el enfrentamiento

Con una irónica y amplia sonrisa, la mamá de Benicio, Beltrán y Bautista le dijo: "deben ser las hormonas. No conviene decirle a una embarazada que todo le chupa un huevo" y finalizó:: "Puede salir todo mal"

En medio de ese diálogo, la hermana de Alex le volvió a decir a la jurado: "Las embarazadas están un poco locas. Se enojan mucho" y mirándola a los ojos, provocativa, le preguntó "¿no?".

Finalmente la participante fue salvada y continúa en el certamen.

Charlotte Caniggia definió a Pampita: "Es una falsa, no tiene códigos"

Hace algunos días atrás, Charlotte Caniggia se retiró del estudio de Showmatch enojada por las devoluciones del jurado y se pronunció en las redes sociales en donde definió a sus integrantes como 'una mierda'. Este lunes, en el reencuentro, se cruzó con todos en vivo pero particularmente con Pampita y Jimena Barón.

Charlotte Caniggia fue sin piedad contra Pampita.: "Es falsa. Punto. Si yo le pido por favor que me cuides... porque si vos querés cuidar a una figura y que se quede en tu programa, no hagas eso... es no tener códigos"

