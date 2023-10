Julieta Poggio, quien saltó a la fama tras ser finalista de Gran Hermano 2022, se destaca como una figura en ascenso en la farándula argentina. Su popularidad le brindó oportunidades en el mundo del teatro, el streaming y la moda. Recientemente, fue noticia por un supuesto amorío con Marcos Ginocchio. Asimismo, su futuro en la televisión también es bastante brillante, ya que participará como panelista en "El debate de GH".

Julieta Poggio

El llamativo consejo que le dio Pampita a Julieta Poggio

En el programa “Noche al Dente”, conducido por Fer Dente, Julieta Poggio reveló cuál fue el valioso consejo que le brindó Pampita Ardohain. "Pampita. Me dijo 'no compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo, ahorren para un departamento, aprovechen el momento'. Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina", expresó la influencer.

Por ende, según La Pavada de Crónica, Julieta Poggio invirtió todos sus ahorros en un lujoso departamento ubicado en el barrio de Devoto, donde residió toda su vida junto a su familia. El mismo cuenta con tres ambientes espaciosos y está equipado con muebles increíbles.

