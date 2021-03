Pampita confesó cuál es el problema que tiene uno de sus hijos con la ropa

Pampita reveló una anécdota de su vida cotidiana que involucra a uno de sus hijos. La conductora de Pampita Online asumió que uno de sus tres varones no puede usar las medias.

En diálogo con Mónica Antonópulos, quien lanzó una nueva marca de ropa para niños, la modelo de 43 años reveló la manía de uno de sus chicos.

"Es una marca de prendas sin derecho y sin revés, libres de etiquetas, estas que a veces molestan en el cuello y estamos todas las madres continuamente cortándolas. Y también son prendas libres de géneros", contó la actriz.

En este sentido fue que Pampita agregó: "Por ejemplo, uno de mis hijos usó siempre las medias al revés porque no aguanta el final de la media que tiene esa costurita. Toda la vida las usó al revés", reveló.

Tras quedar embarazada de su segunda hija, Pampita habló de Blanquita

Embarazada de cinco meses de su segunda hija, Pampita hizo referencia a lo difícil que es su día a día tras el fallecimiento de su hija Blanca. En un intercambio con Leo Sbaraglia en Podemos Hablar, la conductora de 43 años habló del dolor que le genera su partida.

"¿Qué sentís que no te han preguntado tanto?, ¿Qué sentís que es algo de tu vida que no ha entrado en el juego mediático, del cual todos participamos? ¿Cuál es esa Caro que no apareció tanto en los medios?", le preguntó el actor.

Entonces, la modelo respondió: "Yo creo que siempre tengo como una muralla, doy hasta cierto punto y hay cosas que me gustan que queden entre los que me conocen, entre los más íntimos".