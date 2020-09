Pampita confesó que le pagaron por realizar una insólita tarea

Pampita confesó cuál fue su trabajo más insólito y sorprendió a sus compañeros de Pampita Online. La modelo y conductora aseguró que hizo algunas "changas" en toda su carrera y reveló un detalle impensado.

“Una vez me pagaron para ir a un casamiento y hacerme pasar por la amiga de la novia. Fuimos con una amiga y nos pagaron el hotel, la peluquería. No quiero dar detalles de dónde fue, pero fui la amiga de la novia, aparecí en las fotos familiares y me quedé toda la noche en una mesa con los tíos y primos”, dijo en el programa de Net Tv.

Luego, la esposa de Roberto García Moritán aseguró que sorprendió a una fan. “Era muy fanática de Pampita Online, y aparecí con la torta. Creo que cumplía 50 años. Su marido lo hizo como sorpresa y la verdad es que ella estaba feliz de la vida, me dijo ‘sos el mejor regalo’. Yo cobré por esas dos cosas, en persona tenía otro valor”, contó.