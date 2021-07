Pampita habló sobre su regreso al trabajo tras el nacimiento de Ana

Ayer por la mañana nació Ana Carolina, la primera hija de Pampita y Roberto García Moritán. La niña llegó por parto natural en la suite presidencial del Sanatorio Otamenti. Pero a pesar del cansancio, ya anunció como se organizará para estar con su beba y volver a su trabajo de jurado en "La Academia".

"Gracias por las palabras, gracias al jurado, me emociona verlos, son muy amorosos todos. Ana es parte de La Academia", comenzó diciendo la flamante madre..

Sobre cómo hará para regresar a las grabaciones, Pampita aseguró: "Ana ya tiene su cuna en el camarín y tiene su lugarcito armado. Y es increíble que hasta ayer estuve ahí y a las pocas horas ya estaba teniendo familia. Esta chiquita tiene un significado muy fuerte en nuestras vidas porque es la que nos une a todos, a esta familia ensamblada que somos.

"Tiene partecitas de todos y es muy importante para todos nosotros su presencia y no nos terminó de unir mucho más de lo que ya estamos, así que estamos fascinados", continuó. Finalmente, Pampita cerró: "ShowMatch es mi casa también y ya seguramente la van a conocer. Besos a todos, los voy a ver todas las noches”.

La primera foto que posteo Pampita de Ana Carolina.

Pampita fue mamá: el primer regalo a Ana que está vinculado con Blanca

Este jueves por la mañana, Pampita y Roberto García Moritán se convirtieron en papás de Ana, su primera hija juntos y atraviesan el momento más feliz de sus vidas. Con la llegada de pequeña, amigos y familia de la pareja han expresado su amor por la pequeña, una de ellas fue Luciana Pizzolorusso, la madrina, quien fue la primera en confirmar el nacimiento de la niña.

"Nació, está re bien. ¡Ay, qué alegría!¡Y qué merecida! Esta bebé es todo. Estoy muy nerviosa. No sabés lo importante que es esta bebé para Caro. Estoy muy contenta", dijo en una charla con "Nosotros en la mañana".

Luego, la madrina de Ana luego dialogó con Ángel de Brito y reveló el especial regalo que le hizo a Pampita para su niña. Se trata de un presente que está inspirado en Blanquita Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña que murió en 2012.

"Yo le regalé dos cosas. La primera es un cunero, re lindo, con la imagen muy especial para nosotros, la del Sagrado Corazón, porque está muy vinculado a nosotras, a Blanca y a toda nuestra historia", relató Luciana.

"También le compré otro regalo, que Caro aún no sabe. Estaba esperando a que nazca para grabarlo porque no sabía el nombre. Hoy me enteré que era Ana, que me encanta. No pensé que le iba a poner Ana, porque ella es Ana Carolina, y me encanta", concluyó Pizzolorusso muy feliz por la llegada de su ahijada.

FL