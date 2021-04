Pampita reveló que aún Benjamín Vicuña no le dio autorización para que sus hijos estén en su reality

Convocada por Viacom, Pampita realizará un reality show, que se centrará en la parte final de su embarazo y en la llegada de la hija que espera con Roberto García Moritán. En una nota con "Implacables" la conductora dio detalles del proyecto y habló sobre si Benjamín Vicuña aprobó que los tres hijos que tienen en común salgan en cámara.

“Estamos en conversaciones. En realidad, si se llega a hacer, va a ser un reality más enfocado en mi embarazo. Ojalá se pueda dar. Estamos tratando de organizarlo de la manera en que se pueda hacer y ojalá se pueda realizar, pero todavía no hay novedades”, comenzó diciendo.

“¿Benjamín, el papá de los chicos, aprobó esto firmando un contrato?”, le preguntó la cronista del programa y Pampita puso en duda este punto. “En realidad, como no sé si se va a hacer, no tuvimos esa conversación. De todas formas, el reality está centrado en mi embarazo, no en el resto de la familia”, afirmó.

“El proyecto sigue adelante. La semana que pasó tuvieron reunión el equipo de guionistas de los diez episodios. Por ejemplo, una escena que podría estar en el programa es el intercambio de chicos con Benjamín Vicuña”, dijo Gustavo Mendez, periodista del programa de Susana Roccasalvo. "Lo que dijo Pampita, obviamente, es por el contrato de confidencialidad que ella firmó. Ya está firmado, ya está aprobado por Benjamín y está súper chequeado”, finalizó el periodista.

Pampita reveló que fue tentada para posar en la tapa de una revista para adultos

La noticia del embarazo de Pampita y la revelación de que espera una niña fue sin duda una de las novedades más relevantes del año. Por eso no es de extrañar que la top sea una de las más buscadas por marcas y revistas. En sintonía con esto, la conductora reveló que que tuvo la oportunidad de posar en la tapa de una revista para adultos.

“A mí no me la propusieron bien”, se sinceró la modelo. “Con la panza, la nueva Demi Moore”, acotó su colega, Gabriel Oliveri.

La revelación de la top estaba en sintonía con la charla que venían teniendo con Cecilia Dopazo, quien contó que rechazó ser tapa de una revista para adultos. “No, me parece que no. Es el paradigma de la cosificación de la mujer. Es un horror”, dijo la actriz en Pampita Online.

“Si bien ese era otro contexto, son de esas cosas que no se pensaban, solo un grupo minoritario”, agregó Dopazo.