Pampita reveló que compartieron hombres con Nicole Neumann

Sin pelos en la lengua y con total naturalidad, Pampita sorprendió al revelar que compartió amores con Nicole Neumann.

Todo comenzó cuando en Pampita Online, su amigo y colega, Gabriel Oliveri, le dijo: "Tengo una bomba que te tengo que preguntar. Yo los sábados estoy en Santo Sábado, en América, con Nicole”, comenzó Oliveri. "(Nicole) dijo algo que tiró una bomba, yo creo que te la van a preguntar, entonces digámoslo en este programa. Dijo que ella compartió con vos un hombre y medio”, continuó.

“¿Uno y medio? Me parece que dos”, dijo Pampita para sorpresa del panelista. "Yo creo que hay dos seguro”, insistió la top.

“En distintas épocas de la vida, ella más chiquita”, detalló la condcutora. “Bueno, de uno me dice que estaba chichoneando con las dos, él se quedó con vos y ella vio en las revistas que vos salías con él y ella lo dejó de lado. Después que cortaron ustedes él la vuelve a llamar y ella dijo no, pará, ya saliste con Pampita…Estuvo bueno que ella con humildad dijo estaba mensajeándose con las dos, elige a Caro y después me quieren llamar a mí que terminó con Caro”, relató Oliveri sobre uno de los hombres en cuestión.

¡TREMENDO!

Pampita reveló que aún Benjamín Vicuña no le dio autorización para que sus hijos estén en su reality

Convocada por Viacom, Pampita realizará un reality show, que se centrará en la parte final de su embarazo y en la llegada de la hija que espera con Roberto García Moritán. En una nota con "Implacables" la conductora dio detalles del proyecto y habló sobre si Benjamín Vicuña aprobó que los tres hijos que tienen en común salgan en cámara.

“Estamos en conversaciones. En realidad, si se llega a hacer, va a ser un reality más enfocado en mi embarazo. Ojalá se pueda dar. Estamos tratando de organizarlo de la manera en que se pueda hacer y ojalá se pueda realizar, pero todavía no hay novedades”, comenzó diciendo.

“¿Benjamín, el papá de los chicos, aprobó esto firmando un contrato?”, le preguntó la cronista del programa y Pampita puso en duda este punto. “En realidad, como no sé si se va a hacer, no tuvimos esa conversación. De todas formas, el reality está centrado en mi embarazo, no en el resto de la familia”, afirmó. “El proyecto sigue adelante", cerró.

VO