Este sábado Carolina Pampita Ardohain estuvo invitada a PH Podemos Hablar, junto a Kennys Palacios, Paula Robles, Barby Franco y Jean Pierre Noher. En un momento, Andy Kusnetzoff le dio la palabra al estilista de Wanda Nara, quien le hizo una picante pregunta a la pareja de Roberto García Moritán.

Pampita rompió el silencio y reveló cómo es el vínculo que la une a la China Suárez

“Yo tengo una muy buena relación con Eugenia porque somos las dos madres de chicos que son hermanos, así que hay comunicación” comenzó diciendo la conductora de El Hotel de los Famosos, luego del escándalo que protagonizó con la ex Teen Ángel en el año 2015.

“Compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez otros más tristes. La vida nos puso en ese lugar, compartimos hijos que son hermanos, así que lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho” aseguró la top model sobre el vínculo que la une con la China Suárez.

“Nunca me van a oír hablar mal de la madrede hermanos de mis hijos, eso no va a suceder nunca. Uno sabe si quiere cargar con cosa, tener odios, rencores. Eso te termina afectando a vos, no te libera, no te deja conocer cosas nuevas, o vivir la vida bien. Siempre mi consejo va a ser ese, revisar lo de uno, reconocer situaciones desde el lugar de uno y no echarle tanto la culpa al otro ni fijarse en lo que está haciendo el otro” agregó la conductora.

“En este caso, nos unen los chicos, pero, de todas maneras, el recorrido hubiese sido el mismo. Eso siento yo, por lo menos de mi parte” cerró Pampita sobre su relación con la China Suárez.

Mientras la pareja de Roberto García Moritán disfruta de un excelente momento profesional y personal luego de sus vacaciones en Europa, la China Suárez se encuentra en Uruguay por iniciar el rodaje de una película junto a Joaquín Furriel.

Benjamín Vicuña habló del inicio de su relación con Pampita: "En esa época..."

Benjamín Vicuña reflexionó sobre su trato con la prensa y sus inicios en la relación con Pampita. A pesar de ser cauto al momento de referirse a la mamá de sus hijos, el actor recordó sus comienzos y el asedio mediático por su romance.

“He sido muy querido, cuidado y protegido por la prensa. A veces me dicen en las redes ‘a vos que te persiguen…’ y a mí nadie me persigue”, dijo el actor chileno en Socios del espectáculo.

Benjamín Vicuña habló del inicio de su relación con Pampita: "En esa época..."



Cuando comenzó su noviazgo con Pampita, la modelo venía de un matrimonio fallido con Martín Barrantes. “Tuve momentos puntuales hace 20 años arrancando con Carolina que sí, en esa época que te seguían los paparazzi, eso sí me parecía violento”, disparó.

Luego, Benjamín Vicuña se refirió a su actual vínculo con los medios cuando fue foco de escándalos y polémicas por su separación con la China Suárez.

“Me parece que se puede pasar por diferentes etapas de la vida y hoy siento que puedo estar acá sin ningún problema, no tengo nada que ocultar”, aseguró.

