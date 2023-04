Pampita y su hermano Guillermo Ardohain son muy unidos. Por eso, seguramente, la conductora estará muy preocupada en estas últimas horas por la posible estafa millonaria de la que habría sido víctima el odontólogo.

Fue Rodrigo Lussich quien dio detalles de lo ocurrido en Socios del espectáculo.

Pampita y su hermano Guillermo Ardohain.

El conductor comenzó a hablar sobre el caso de la Agencia de Turismo Felgueres que estafó a varias personas y recordó que su titular, Gerardo Berra, está prófugo.

"El hermano de Pampita le compró un automóvil importado a este mexicano que hoy está prófugo y obviamente el auto nunca llegó a sus manos", aseguró luego Rodrigo Lussich.

Pampita: su hermano Guillermo Ardohain habría sido víctima de una estafa.

El presentador señaló que se trataba de un Porsche modelo GT3 que es único en el país. "El hermano de Pampita entregó una seña y el mexicano se lo vendió a la vez a otra persona a la que le dio la llave y el coche", agregó Rodrigo Lussich.

Luego, detalló que esa seña fue de 200 mil dólares, la cual Guillermo Ardohain nunca recuperó. El precio total del auto era de 800 mil dólares (más de lo que figura actualmente en Internet), según el conductor.

Guillermo Ardohain contó cómo la ayudó cuando falleció Blanquita, su hija

Odontólogo, fachero y familiero, Guillermo Ardohain es el hermano de Pampita y, en marzo de 2021, rompió su bajo perfil para brindar una entrevista. No sólo habló de su vida, sino de un momento tremendo en la vida de su hermana cuando perdió a su hija Blanca en 2012, con apenas seis años.

Guillermo Ardohain reveló cómo la ayudó cuando falleció su hijita en Chile, fruto de su anterior matrimonio con Benjamín Vicuña. "Pasamos muchas cosas difíciles juntos y siempre estuvimos ahí para darnos ese abrazo y ese empujón tan necesarios. Papá murió cuando éramos chicos y eso fue un golpazo para todos... Y ni hablar cuando pasó lo de Blanquita. Me acuerdo que me instalé mucho tiempo en Chile para acompañarla. Yo siento que siempre fui un gran apoyo para Caro y, obviamente, ella también para mí", le dijo a revista ¡Hola! Argentina.

Además agregó como es su relación actual con Pampita: "Es muy compañera, sabe escuchar, me da los mejores consejos y siempre tiene la palabra justa. También me va a decir eso que quizás yo no quiero escuchar, pero lo hace con tanto amor que te cae bien. ¡La amo! Es tan importante saber que nos tenemos", concluyó.