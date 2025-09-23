El particular gesto de Cami Mayan tras el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister

Cami Mayan volvió a captar la atención tras el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister, con quien mantuvo una relación en el pasado. En medio de ese acontecimiento familiar, la influencer compartió un particular gesto que generó comentarios por su coincidencia con la fecha y el contexto.

Tras el nacimiento de la hija de Alexis Max Allister, Cami Mayan realizó un particular video

Alexis Mac Allister se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja, Ailén Cova. La niña nació en Inglaterra y fue nombrada Alaia, según confirmaron fuentes cercanas a la familia. La noticia generó repercusiones en el mundo del espectáculo, especialmente por la reacción de Cami Mayan, expareja del futbolista, quien compartió una particular publicación a horas de la llegada de la niña.

Cami Mayan

La relación de la influencer y el campeón del mundo terminó a finales de 2022, luego del Mundial de Qatar. Según reveló la joven en distintas entrevistas, la ruptura se dio en un contexto de distanciamiento emocional y una situación que ella definió como una infidelidad. El vínculo había durado cinco años, con convivencia en Inglaterra y proyectos compartidos.

Luego de que terminaron, se inició un proceso de compensación económica, que fue derivado a la justicia británica. La joven argumentó que había postergado sus planes personales para acompañar la carrera del mediocampista, pero el sistema legal del Reino Unido no contempla ese tipo de reclamos.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Meses después de la separación, Cami Mayan regresó a Argentina, donde empezó a trabajar en Luzzu TV, junto a Lucas Spadaffora. En las últimas horas, luego de confirmarse el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister, la presentadora publicó un video en sus redes donde se la ve bailando con su compañero de programa una reconocida canción de Rihanna.

Las reacciones no demoraron en aparecer por parte de sus seguidores, quienes señalaron la canción como una indirecta. "Se siente tan bien ser malo. No hay manera de que regrese. Ahora el dolor es por placer", dice la letra del tema en su traducción al español. El hit de la artista está dedicado a la transformación luego del desamor.

Cabe destacar que el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister se produjo en Inglaterra, donde reside la pareja. La niña llegó unos días antes de la fecha prevista, y tanto ella como su madre se encuentran en buen estado. La noticia fue confirmada por allegados al entorno familiar, y se destacó la elección del nombre, que tiene origen hawaiano y significa “alegría” o “felicidad”.

Cami Mayan

Cami Mayan volvió a estar en foco tras el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister, con un particular gesto que coincidió con ese momento. La influencer compartió un video en el que aparece junto a un compañero de su programa bailando una canción de Rihanna que habla de las transformaciones luego de una ruptura.