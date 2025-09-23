Wanda Nara volvió a estar en el centro de los comentarios, esta vez a nivel laboral. Mientras se encuentra en una guerra legal y mediática contra Mauro Icardi, la modelo sigue creciendo como conductora, gracias a su participación en MasterChef y Love is Blind. Sin embargo, en las últimas horas, los usuarios de las redes sociales estallaron, luego de que ella se adjudicara otra carrera. Alejada de la música y de la farándula, Nara sorprendió al compartir una foto de su "nueva" profesión.

Wanda Nara

¿Nuevo título universitario? La polémica foto de Wanda Nara

Modelo, conductora, cantante... Wanda Nara es una de las celebridades de la farándula más observadas por todos, y que se presenta en diferentes eventos gracias a los diversos aspectos que abarca. Desde su pasión a la moda y la música hasta ser la cara de importantes programas de televisión, se vuelve centro de comentarios de los usuarios de las redes sociales. En las últimas horas, volvió a dejar de qué hablar, cuando se adjudicó una "nueva" profesión.

Wanda Nara

En sus historias de Instagram, compartió una fotografía de su rutina, donde se veían dos cuadernos y unos lentes para leer. Mientras que uno de ellos era marrón y parecía una agenda, el otro era rosa con letras en dorado. En este último, se podía leer: "Dr. Nara. Psicóloga". La modelo expresó durante su guerra contra Mauro Icardi la importancia de la terapia en su vida, y cómo busca que sus hijos también puedan optar por el psicólogo a la hora de necesitar ayuda.

Rápiamente, los usuarios de las redes sociales destacaron la historia de Nara y dieron sus opiniones al respecto. Mientras que algunos opinaban que ella había comenzado una nueva carrera, otros indagaron sobre si el cuaderno le pertenecía a ella o a alguien más de su familia. La modelo decidió no decir nada al respecto, por lo que dejó la puerta abierta a la posibilidad de un nuevo título universitario en su ya larga carrera.

La historia de Wanda Nara

Wanda Nara es una de las celebridades más importantes y observadas de las redes sociales. Sus trabajos como modelo la llevaron a las pasarelas internacionales más importantes. Su música la hace crecer entre las tendencias, además de que deja mucho de qué hablar entre los usuarios. Y su trabajo como conductora la lleva a ser la cara de importantes programas como MasterChef y Love is Blind, dos de los más esperados por los amantes de la televisión.

A.E