Daniel Celis habló sobre el nuevo cuadro de Thiago Medina: "Es muy complicada la situación"

Thiago Medina se encuentra atravesando un delicado momento de salud. Tras su accidente en moto, el viernes 12 de septiembre por la noche, está internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue intervenido dos veces, debido a las lesiones. Daniela Celis comunicó a sus seguidores y a todos los usuarios de las redes sociales cómo va avanzando su estado, pero en las últimas horas generó preocupación, debido a que expresó complicada situación en la que se encuentra.

Daniela Celis, Thiago Medina

El nuevo cuadro de Thiago Medina: "Es muy complicada la situación"

Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente el viernes 19 de septiembre, a una semana de su accidente en moto. Según dieron a conocer, se reconstruyó la parrilla costal, en una operación que duró más de cuatro horas. Durante el fin de semana, se mantuvo estable en terapia intensiva, pero en las últimas horas del domingo y primeras del lunes mostró algunos signos de fiebre. Daniela Celis es una de las portavoces en redes sociales y medios de comunicación, y no duda en contar los avances.

Daniela Celis, Thiago Medina y sus hijas

En las últimas horas, generó preocupación a sus seguidores al revelar que los pulmones del joven eran lo más delicado del cuadro, por lo que incentivó a seguir enviando oraciones por su salud. A la Barbarossa (telefe) se comunicó con la influencer y panelista de LUZU TV, quien no dudó en enviar un mensaje de audio explicando su situación actual. Allí, rompió en llanto y contó las complicaciones que hay alrededor de Medina y de su vida con sus hijas.

"Hola Georgi, ¿cómo estás? Es difícil conciliar el sueño o tener el estómago abierto. Es muy complicada la situación. Tengo que expresarlo de alguna manera y mi cuerpo habla", expresó la ex Gran Hermano a la conductora. De esta manera, volvió a exponer que la situación tras la operación requería de máxima atención, y puso en importancia el rol de Laia y Aime como pilares para ella y Thiago. En esa línea, agregó: "Pare mi vida, mi trabajo, todo. Sé que en algún momento voy a tener que retomar, porque es el único sustento que tenemos".

Daniela Celis no duda en estar junto a Thiago Medina y su familia, como portavoz de las noticias y buscando confort en ellos. El accidente del ex Gran Hermano está siendo investigado por la fiscalía, bajo la causa de lesiones culposas por negligencia de impericia. Por su parte, su salud genera preocupación, debido a que fue diagnosticado con atelectasia, provocando que su cuadro de salud sea aún más complejo de lo que se esperaba.

A.E