Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova y revelaron su nombre

La espera terminó. Nació la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova. Familiares y personas cercanas a la pareja confirmaron la feliz noticia al periodista Guido Záffora, este martes. "Es un último momento porque nació la hija de Alexis Mc Allister y Ailén Cova", comenzó el panelista. Y luego reveló que el nombre elegido por el futbolista y la joven para su beba es Alaia. "Es una hermosa noticia y le mandamos un beso", continuó.

Alexis Mc Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres de su primera hija

Este martes en Las Mañanas con Andino (TV Pública), Guido Záffora contó que Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres de su primera hija. La pequeña nació en Inglaterra, donde vive actualmente el ex de Cami Mayan y la joven debido a los compromisos futbolístico de él, y al igual que su madre se encuentra bien.

Tras revelar este tierno dato, que consolida la relación de los jóvenes, el periodista contó que ellos esperaban con ansias la llegada de su primogénita: "Es una pareja que estaban muy ilusionados. Me acuerdo en marzo cuando adelantaron que iban a ser padres". Además, reiteró su primicia en el ciclo de Guillermo Andino: "Alaia ya está entre nosotros. Acaba de nacer".

Cabe recordar que el vínculo amoroso entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova comenzó en medio de polémicas con Camila Mayan, con quien terminó poco antes para iniciar un noviazgo con su mejor amiga. Y es que esta decisión del futbolista de la Selección generó rechazo en las redes sociales, especialmente porque surgieron rumores de que su relación con Ailén habría comenzado a las escondidas de la modelo y hoy integrante de Luzu TV.

De hecho, en varias ocasiones la propia Camila dio a entender que su relación terminó de forma abrupta y que muchas actitudes de su ex le confirmaron con el tiempo de que había alguien más. Sin embargo, Alexis Mac Allister y Ailén Cova hicieron oídos sordos y se llamaron al silencio para vivir su historia de amor que avanzó a pasos agigantados.

Ailén Cova y Alexis Mc Allister

Poco después de blanquear que estaban juntos, decidieron mudarse a Inglaterra, donde Alexis juega para el Liverpool F.C, para iniciar una nueva vida. Allí, Ailén, licenciada en diseño de indumentaria y textil, se adaptó rápidamente a la convivencia con quien fue su amigo de la infancia. En marzo de este año, a través de un dulce video publico en Instagram, revelaron que iban a ser padres de una niña. Finalmente, la espera terminó y viven momentos de emoción y felicidad.

Hasta el momento, ninguno de los dos compartió imágenes ni habló al respecto. Quizás porque decidieron enfocar toda su atención a la bebita y vivir esta llegada en total intimidad y acompañados por sus seres queridos. Mientras tanto, en las redes sociales causa revuelo la feliz noticia: nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova y revelaron que su nombre es Alaia.