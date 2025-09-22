Carina Zampini explicó cómo es su relación actual con Manuel, su único hijo, que ya no vive con ella

Carina Zampini habló sobre cómo es su relación actual con Manuel, su único hijo, que ya no vive con ella. En una entrevista reciente, compartió cómo se organizan en esta nueva etapa, marcada por la independencia de él y una dinámica familiar que se adapta a los tiempos de ambos. La actriz se refirió a los momentos que comparten y a los gestos cotidianos que mantienen.

Carina Zampini

La presentadora habló durante un programa de LUZUTV con su hijo y hablaron de la nueva dinámica que mantienen luego de que el joven se mudara. “Pasan dos o tres semanas que no nos vemos. Entre que hago cosas y ella también hace cosas, no nos cruzamos”, comentó Manuel Arce, quien se dedica al marketing y producción.

A pesar de ya no vivir juntos, madre e hijo mantienen una comunicación frecuente. Durante la conversación, Carina Zampini reveló cómo suelen organizarse para verse. “Cuando cocino algo que sé que le gusta, le mando un mensaje y le digo que pase a buscarlo. A veces ni se baja del auto, pero es una excusa para que venga”, contó entre risas.

Carina Zampini y Manu Arce

Por su parte, Manuel, su hijo, reconoció que esos mensajes suelen ser una invitación implícita a compartir un momento juntos. “Ya sé que ese guiño es tomamos unos mates, entonces paso y me llevo la comida”, continuó. La actriz también habló sobre cómo es la convivencia desde que su hijo se independizó.

“Yo soy muy buena mami, le preparo cosas, lo espero. Pero él tiene su vida, sus tiempos, y está bien que así sea”, contó de la nueva dinámica que mantienen. Ante esto, el joven productor respondió con naturalidad, destacando el cariño que recibe: “No me puedo quejar nunca. Siempre está pendiente, aunque no nos veamos todos los días”.

El tono de la charla permitió ver una faceta poco habitual de presentadora, alejada de sus roles en la ficción. En este espacio, se mostró como madre, con momentos simples que reflejan el vínculo que construyó con su hijo. “Compartimos mates, charlas, a veces una cerveza. Y después se lleva lo que tengo”, contó sobre una rutina que mantienen a diario.

“Ya no vivo con ella, pero seguimos conectados. A veces paso por su casa, otras hablamos por teléfono. No hay una rutina fija, pero siempre está presente”, continuó Manuel. A su vez, reveló que la independencia no modificó el afecto, y ambos lo dejaron claro durante su paso por el programa. “Cada uno tiene su camino, pero nos seguimos eligiendo”, concluyó Carina Zampini.

Carina Zampini y Manu Arce

VDV