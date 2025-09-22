Benjamín Vicuña confirmó que sabía que sus hijos habían comenzado la escuela en Turquía: “No soy tonto”

Recientemente la China Suárez revolucionó las redes sociales al compartir una fotografía en donde revelaba que sus hijos habían comenzado clases en Turquía. La noticia tomó por sorpresa a Benjamín Vicuña, quien se mostró indignado al ver a Amancio y Magnolia con uniformes escolares, asegurando que él no estaba informado de la decisión.

La escolarización de Amancio y Magnolia abrió un nuevo capítulo legal entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. El conflicto motivó un nuevo contacto entre los abogados de ambas partes pues, la expareja decidió manejar el asunto sin afectar la rutina y el bienestar de los menores.

Las contundentes declaraciones de Benjamín Vicuña

Durante una entrevista con LAM, el actor fue consultado directamente sobre la escolarización de sus hijos en Turquía y respondió: “Sí, se dio una situación. De esto no tenemos que seguir hablando porque, la verdad, es muy injusto para todos. Sí, es una cosa que se está arreglando”.

En relación a cómo se enteró, Benjamín Vicuña remarcó: “No soy tonto, me di cuenta hace dos días, no más, que los chicos estaban con un tipo de rutina”. Según explicó, su prioridad siempre fue resguardar a los menores de cualquier tensión y por eso decidió canalizar el tema a través de sus abogados: “Para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. No hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable”.

Benjamín Vicuña habló sobre la importancia de la paternidad en su vida

Más allá de las diferencias con su expareja, Benjamín Vicuña remarcó que su rol como padre es lo más importante en su vida: “Mi parte más importante es la paternidad, por supuesto. Lo saben todos”. En esa línea, explicó que mantiene una rutina diaria de contacto con Amancio y Magnolia: “Yo los llamo todos los días a las siete de la mañana. Me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo”.

Ya en el piso, el conductor Ángel de Brito señaló que el actor se mostró molesto durante la entrevista, aunque mantuvo las formas. Sobre la exposición pública, Benjamín Vicuña aclaró: “No soy víctima de nada. Es parte de la vida. Y sí, me gustaría que las cosas volvieran a su lugar y que se hable del trabajo, dejando a los chicos de lado”.