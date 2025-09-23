A sus 23 años, así está hoy Mateo, el hijo de Luciano Castro: de perfil bajo y un gran parecido a su padre

Luciano Castro es de los actores que prefieren mantener la vida de sus hijos en privado. Si bien no duda en compartirles imágenes en sus cumpleaños, o en importantes momentos que viven, el actor prioriza publicitar sus trabajos en el teatro para guardar el perfil de los menores. Sin embargo, en su cumpleaños 50, compartió tiernas imágenes con ellos, y llamó la atención Mateo, el mayor de 23 años, que lo acompaña en todos sus caminos.

Luciano Castro y su hijo Mateo

A sus 23 años, así está hoy Mateo, el hijo de Luciano Castro

En 2002, nació Mateo Castro, el hijo mayor de Luciano Castro. El actor daba sus primeros pasos en la actuación, cuando conoció a Florencia, quien es la madre de su hijo. Tras su separación, ella mantuvo la personalidad reservada y hermética, sin dar a conocer su vida personal y sus vínculos cercanos. En su cuenta de Instagram, Castro sube algunas fotos con el joven, quien, en el cumpleaños 50 de su papá, llamó la atención de todos por el parecido con él.

Luciano Castro y su hijo Mateo

Mateo también mantiene el perfil bajo. Si bien en un tiempo tuvo redes sociales, en la actualidad no se le conocen ninguna, o las mantiene lejos del público. A pesar de eso, no tiene problemas con aparecer en algunos posteos de su papá, a quien acompaña desde siempre. En algunos medios de comunicación, se reveló que el chico de 23 años es un fanático de los deportes, sobretodo del boxeo, y le dedicó mucho tiempo para poder profesionalizarse.

Luciano Castro y su hijo Mateo

En el cumpleaños 50 de Luciano Castro, el actor compartió una foto con sus hijos, donde se lo podía ver a Mateo. Ambos sonreían y hacían notar su parecido, que los usuarios en redes sociales no tardaron en comentar. El joven continúa acompañando a su papá en todos los proyectos, mientras mantiene un estilo de vida alejado de las redes sociales y medios de comunicación. Además, es muy unido con los hijos del actor y Sabrina Rojas, a quienes los protege siempre que puede.

Así está hoy Mateo, el hijo mayor de Luciano Castro

Luciano Castro no duda en mostrarse orgulloso de su familia y de compartir los momentos más importantes para él junto a sus hijos. Mateo es uno de los que más lo acompañó, sobre todo cuando su carrera como actor estaba creciendo. En la actualidad, el joven tiene un perfil bajo, pero carga con un gran perecido a su papá, manteniendo esa relación unida y cercana que forjaron desde siempre. Esto llevó a que los seguidores de Castro no tardaran en dar sus comentarios al respecto.

